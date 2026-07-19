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Pitanje budućih primanja jedno je od ključnih za svakog pojedinca u Srbiji, jer od visine penzije u velikoj meri zavisi i kvalitet života u starosti. Razumevanje penzijskog sistema zato predstavlja važan korak ka dugoročnoj finansijskoj sigurnosti.

Mnogi se s pravom pitaju šta ih očekuje nakon prestanka radnog veka i odlaska u penziju. Penzijski sistem u Srbiji zasniva se na principu međugeneracijske solidarnosti, gde zaposleni kroz doprinose finansiraju sadašnje penzionere.

Visina buduće penzije nije proizvoljna, već zavisi od više faktora tokom celokupnog radnog veka. Ključni elementi su dužina staža, visina zarade i ostvareni bodovi, koji se računaju po zakonom definisanoj formuli. Svaka godina rada i uplaćenih doprinosa ima svoju težinu u konačnom obračunu.

Zato je važno razumeti osnovne principe na kojima sistem funkcioniše kako bi se izbegle nedoumice i lakše planirala budućnost. Penzija se na taj način vrednuje kao rezultat celokupnog radnog i životnog doprinosa, uz cilj da obezbedi osnovnu sigurnost u starijem životnom dobu.

Šta određuje visinu vaše penzije

Visina mesečne penzije nakon završetka radnog veka utvrđuje se na osnovu zakonom definisanih parametara. U Srbiji ona najdirektnije zavisi od dva ključna faktora koja se prate tokom celokupnog radnog staža.

To su dužina ostvarenog penzijskog staža i visina zarade tokom godina zaposlenja, koji zajedno čine osnov za obračun budućih primanja.

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Parametar - Opis - Uticaj na iznos penzije

- Radni staž: Ukupan broj godina tokom kojih su uplaćivani doprinosi - direktno utiče na povećanje osnovice za obračun penzije.

- Lični koeficijent: Odnos lične zarade u odnosu na republički prosek - određuje vrednost penzijskog boda.

- Penzijski bod: Zakonom utvrđena vrednost na nivou države - predstavlja završni faktor u formuli za obračun konačnog iznosa penzije.

Državni penzijski sistem u obzir uzima sve osnovice osiguranja za koje su poslodavci uredno uplaćivali doprinose. Ukupan iznos penzije ne predstavlja fiksnu kategoriju, već se određuje kroz složen obračun koji se sprovodi na kraju radnog veka.

Taj obračun kombinuje dužinu radnog staža sa visinom ličnih primanja u odnosu na republički prosek. Svi uplaćeni doprinosi tokom zaposlenja čine osnovu za buduća primanja, dok se kroz sistem vrednuje i odnos individualne zarade i prosečne plate u zemlji.

Konačna penzija formira se primenom zakonom definisane matematičke formule. Razumevanje ovih elemenata omogućava građanima da pravovremeno planiraju svoju finansijsku sigurnost, jer svaki mesec radnog staža doprinosi većoj stabilnosti u starijem životnom dobu.

Osnovni elementi za obračun penzije

Poznavanje ključnih faktora koji utiču na visinu penzije važno je za dugoročno planiranje finansijske sigurnosti u starijem životnom dobu.

- Staž osiguranja – godine rada i uslov za penziju

- Penzijski staž predstavlja ukupno vreme tokom kojeg su poslodavci uplaćivali doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Zakonom je propisano da je za ostvarivanje starosne penzije potrebno najmanje 15 godina staža, dok se puni uslovi najčešće ostvaruju nakon oko 40 godina rada. U obračun ulazi samo period za koji su uredno evidentirane uplate doprinosa.

Foto: Shutterstock, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Visina zarade tokom zaposlenja direktno utiče na buduću penziju, jer se svaka plata poredi sa republičkim prosekom u datoj godini. Tako formirane osnovice predstavljaju osnov za obračun ličnih bodova, pa veće zarade u pravilu znače i viši nivo budućih primanja u starosti. Godišnji lični koeficijent - ključni pokazatelj zarade

Godišnji lični koeficijent prikazuje odnos između lične plate i prosečne zarade u Srbiji.

Ako je zarada jednaka prosečnoj, koeficijent iznosi 1, dok je zakonski maksimalan ograničen na 5. Svi godišnji koeficijenti sabiraju se i čine ukupan lični koeficijent, koji je jedan od osnovnih elemenata za konačan obračun penzije.

Parametar obračuna - Minimalni uslov - Maksimalna vrednost

- Godine staža: Minimalno 15 godina - do maksimalno 45 godina radnog staža

- Godišnji poeni: Zavise od visine zarade - do najviše 5,00 poena po godini

- Status uplate: Uslov je redovno uplaćivanje doprinosa - uz pravo na punu osnovicu obračuna penzije

Kako izračunati penziju: korak po korak

Postupak obračuna visine mesečne penzije sprovodi se po jasno definisanim pravilima PIO fonda i zasniva se na podacima o zaradi i uplaćenim doprinosima tokom celokupnog radnog veka. Prvi korak u tom procesu jeste prikupljanje podataka o svim ostvarеним zaradama, počev od 1. januara 1970. godine, koji predstavljaju osnovu za dalji obračun.

Korak 1: Utvrđivanje godišnjeg ličnog koeficijenta

Godišnji lični koeficijent dobija se poređenjem vaše zarade sa prosečnom zaradom u Republici Srbiji u svakoj pojedinačnoj godini rada. Ovaj postupak se ponavlja za svaku kalendarsku godinu radnog staža, čime se precizno meri odnos ličnih primanja u odnosu na republički prosek, što je ključni element za dalji obračun penzije.

Korak 2: Izračunavanje ukupnog ličnog koeficijenta

U drugoj fazi obračuna sabiraju se svi godišnji lični koeficijenti ostvareni tokom radnog veka. Dobijeni zbir se zatim deli sa brojem godina na koje se podaci odnose, čime se dobija konačan lični koeficijent. Zakonski je propisano da ovaj koeficijent ne može preći maksimalnu vrednost od 3,8, bez obzira na visinu primanja.

Korak 3: Primena formule za obračun penzije

U završnoj fazi obračuna lični koeficijent se množi sa dužinom penzijskog staža i opštim bodom, koji predstavlja fiksnu vrednost utvrđenu na državnom nivou. Ovaj bod se periodično usklađuje u skladu sa ekonomskim kretanjima i troškovima života. Na osnovu ovih elemenata dobija se konačan iznos penzije, što omogućava osiguranicima okvirnu procenu budućih primanja i lakše planiranje finansijske sigurnosti u starijem dobu.

Foto: Petar Aleksić, Shutterstock

- Godišnji koeficijent: Odnos vaše zarade i prosečne zarade u Srbiji - računa se za svaku kalendarsku godinu posebno

- Lični koeficijent: Prosečna vrednost svih godišnjih koeficijenata - zakonski ograničen na maksimalno 3,8

- Penzijski staž: Ukupan broj godina provedenih u sistemu osiguranja - zavisi od dužine radnog odnosa

- Opšti bod: Fiksna vrednost koja ulazi u obračun penzije - država ga redovno usklađuje u skladu sa ekonomskim kretanjima

Formula za obračun penzije i opšti bod

Visina penzije u Srbiji utvrđuje se primenom zakonom definisane formule koju koristi PIO fond, a koja predstavlja osnov za obračun primanja svakog budućeg penzionera. Mesečna penzija se dobija množenjem tri ključna elementa: ličnog koeficijenta, ukupnog penzijskog staža i aktuelne vrednosti opšteg boda.

Važno je napomenuti da postoji zakonsko ograničenje koje se odnosi na visinu ličnog koeficijenta. On ne može biti veći od 3,8, bez obzira na visinu uplaćenih doprinosa ili ostvarene zarade. Čak i u slučajevima najviših primanja tokom radnog veka, ovaj limit ostaje nepromenjen u konačnom obračunu penzije.

Opšti bod predstavlja fiksni nominalni iznos koji država utvrđuje na početku svake godine i koji ulazi u formulu za obračun penzije. Njegova procenjena vrednost za 2025. godinu iznosi oko 1.100 dinara, a redovno se usklađuje sa inflacijom kako bi se očuvala kupovna moć penzionera.

Usklađivanje penzija ima za cilj da primanja ne gube vrednost usled rasta troškova života, dok PIO fond primenjuje jedinstvenu metodologiju obračuna za sve osiguranike. Razumevanje ovog sistema omogućava građanima bolji uvid u način formiranja penzije i lakše planiranje finansijske budućnosti u starijem dobu.

Element formule - Opis elementa - Vrednost / Limit

- Lični koeficijent: Odnos vaše zarade i prosečne plate u Srbiji - maksimalno 3,8

- Penzijski staž: Ukupan radni staž ostvaren kroz godine i mesece - izražen u godinama i mesecima

- Opšti bod: Novčana vrednost koja se koristi u obračunu po godini staža - oko 1.100 RSD

- Konačna penzija: Rezultat primene formule i množenja svih faktora - mesečni iznos u dinarima

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Shutterstock

Razumevanje različitih modela penzionisanja važno je za planiranje finansijske sigurnosti u starijem dobu, jer zakon predviđa više osnova za ostvarivanje prava na mesečna primanja.

Starosna penzija predstavlja najčešći oblik penzionisanja i ostvaruje se uz najmanje 15 godina radnog staža i propisane godine života. U 2025. godini, žene stiču pravo na penziju sa 63 godine i 8 meseci, dok muškarci odlaze u penziju sa 65 godina. Puna starosna penzija se obično ostvaruje nakon 45 godina staža, dok kraći radni vek znači i niži iznos primanja.

Prevremena starosna penzija i umanjenje

Prevremeni odlazak u penziju moguć je uz najmanje 40 godina staža i 60 godina života za oba pola. Međutim, u tom slučaju primenjuje se trajno umanjenje penzije od 0,34 odsto za svaki mesec ranijeg odlaska u odnosu na zakonski propisanu starosnu granicu, uz maksimalno umanjenje od 20,4 odsto, u zavisnosti od broja godina ranijeg penzionisanja.

U slučaju potpunog gubitka radne sposobnosti, osiguranici ostvaruju pravo na invalidsku penziju, koja se obračunava po istim principima kao i starosna penzija, uz dodatno uvećanje penzijskog staža u skladu sa posebnim zakonskim pravilima.

Ako je do invalidnosti došlo usled povrede na radu, penzija se obračunava kao da osiguranik ima 40 godina staža, što može značajno uticati na visinu konačnog iznosa primanja.

Vrsta penzije

- Starosna penzija: 15 godina staža - 65 godina (M) / 63 godine i 8 meseci (Ž) - puna penzija uz 45 godina staža

- Prevremena starosna penzija: 40 godina staža - 60 godina starosti - trajno umanjenje iznosa penzije

- Invalidska penzija: zavisi od slučaja - bez starosnog uslova - uključuje dodati staž u obračunu

Porodična penzija se određuje na osnovu penzije preminulog osiguranika i isplaćuje se članovima njegove porodice, pri čemu konačan iznos zavisi od broja korisnika. Jedan član porodice prima 70% penzije, dva člana 80%, tri člana 90%, dok četiri ili više članova ostvaruju pravo na punih 100% iznosa.

Posebni slučajevi i kategorije osiguranika

Penzijski sistem prepoznaje različite životne i radne okolnosti, pa su predviđena posebna pravila za pojedine grupe osiguranika, uključujući žene, preduzetnike i poljoprivrednike, uz određene benefite i zaštitne mehanizme.

Ženama se radni staž može uvećati u skladu sa zakonom, kao vid priznanja za njihovu ulogu u radu i porodici, pri čemu to uvećanje često zavisi od broja dece. Ipak, ukupni staž za obračun penzije ne može preći 45 godina, bez obzira na duži radni vek.

Foto: Shutterstock

Penzija za preduzetnike i poljoprivrednike

Preduzetnici i poljoprivrednici ostvaruju prava kroz PIO sistem, a visina penzije zavisi isključivo od uplaćenih doprinosa i izabrane osnovice. Više uplate znače i viša buduća primanja, dok minimalne uplate vode ka nižim penzijama, uz mogućnost dobrovoljnog povećanja osnovice.

U slučajevima kada obračunata penzija ne dostiže zakonski minimum, primenjuje se najniži zagarantovani iznos. Ovaj mehanizam služi kao socijalna zaštita i obezbeđuje osnovnu finansijsku sigurnost za osiguranike sa nižim primanjima tokom radnog veka.

Tip osiguranika - Osnovna prednost - Glavni uslov

- Žene: Uvećanje radnog staža - broj rođene dece

- Preduzetnici: Samostalno određivanje uplata doprinosa - visina izabrane osnovice

- Poljoprivrednici: Pravo na socijalnu zaštitu kroz sistem osiguranja - redovno plaćanje doprinosa

Praktični primeri obračuna penzije

Kako bi se lakše razumeo način određivanja penzije, prikazani su primeri obračuna zasnovani na prosečnoj vrednosti boda od 1.100 dinara.

Primer 1: 40 godina staža i prosečna plata

Zaposleni koji ima 40 godina radnog staža i zaradu na nivou republičkog proseka ostvaruje lični poen 1. U tom slučaju, mesečna penzija iznosi približno 44.000 dinara.

Ako isti radnik ima 35 godina staža uz istu zaradu, iznos se proporcionalno smanjuje i penzija iznosi oko 38.500 dinara.

Primer 2: Prevremena penzija sa umanjenjem

Odlazak u prevremenu penziju dovodi do trajnog umanjenja iznosa. U slučaju penzionisanja dve godine ranije, primenjuje se umanjenje od 0,34% po mesecu, što ukupno iznosi 8,16%. Tako bi penzija od 40.000 dinara bila umanjena na oko 36.800 dinara mesečno.

Primer 3: Minimalna penzija

Osobe koje su tokom radnog veka imale niske zarade i koeficijent oko 0,6, uz 40 godina staža, ostvaruju penziju od približno 26.400 dinara. U slučaju kraćeg radnog staža, iznos može biti i niži, uz primenu zakonskih mehanizama zaštite minimalnih primanja.

Scenario osiguranika - Godine staža - Koeficijent - Mesečni iznos (RSD)

- Prosečna plata (puna):40 godina - 1,0 - 44.000 RSD

- Prosečna plata: 35 godina - 1,0 - 38.500 RSD

- Minimalna plata: 40 godina - 0,6 - 26.400 RSD

- Prevremena penzija (umanjenje 8 odsto):40 godina - 1,0 - 36.800 RSD

Alati i resursi za proveru i planiranje

Planiranje finansijske budućnosti počinje pravovremenim informisanjem o uplatama doprinosa i mogućnostima koje pruža penzioni sistem. Digitalni servisi omogućavaju građanima da na jednostavan način prate svoj radni staž i procene visinu buduće penzije.

Foto: Ana Paunković, Shutterstock

Penzioni kalkulator Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Ovaj alat omogućava korisnicima da unesu osnovne podatke o stažu i zaradi kako bi dobili okvirnu procenu budućih mesečnih primanja u penziji.

Republički PIO fond na svom zvaničnom sajtu nudi alat za informativni obračun penzije, gde korisnici sami unose podatke o godinama staža i visini ostvarenih zarada kako bi dobili okvirnu procenu budućih primanja.

Iako ovaj kalkulator ne predstavlja zvanično rešenje o visini penzije, on pruža realan uvid u moguće iznose i pomaže osiguranicima da bolje planiraju svoju finansijsku budućnost.

Provera penzijskih poena i staža preko eUprave

Pored kalkulatora PIO fonda, građanima je dostupna i platforma eUprave, preko koje mogu da provere svoje podatke o stažu i uplaćenim doprinosima, kao i ostvarene penzijske poene.

Građani danas mogu jednostavno da provere svoj ostvareni staž osiguranja putem portala eUprava. Redovan uvid u stanje doprinosa i penzijskih poena omogućava da se na vreme uoče eventualne nepravilnosti i obezbedi tačan obračun buduće penzije.

Elektronska provera daje mogućnost da se greške ili propusti poslodavaca identifikuju pre podnošenja zahteva za penziju. Uz to, za ostvarivanje starosne penzije potrebna je i uredna dokumentacija, poput potvrda o stažu i relevantnih izvoda.

Preporučuje se da građani nekoliko meseci pre podnošenja zahteva pripreme ličnu dokumentaciju i provere sve podatke kod PIO fonda, kako bi ceo proces protekao bez zastoja i dodatnog čekanja.

Zaključak

Visina penzije u Srbiji zavisi od dužine radnog staža, visine zarada i važećih zakonskih propisa. Redovna kontrola podataka u PIO fondu omogućava blagovremeno ispravljanje eventualnih grešaka i precizniji obračun prava.

Informisanost o pravilima i promenama propisa pomaže građanima da bolje planiraju budućnost i prilagode svoje finansijske odluke. Penzije se u sistemu redovno usklađuju, a razumevanje načina obračuna ostaje ključno za svakog osiguranika.

Dodatna privatna štednja može doprineti višem životnom standardu u starosti, dok dosledna provera podataka tokom radnog veka olakšava i ubrzava ostvarivanje prava na penziju.

Kurir.rs