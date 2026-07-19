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Građani Srbije već danima ne prestaju da pričaju o najavljenoj podršci države penzinerima, ali i svim punoletnim građanima. I dok se za penzionere zna kada že im leži pare na račun, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je otkrio kada novac na računima mogu da očekuju i punoletni građani.

- Za tačno mesec i po dana će ljudi to da dobiju, verujem, početkom septembra - rekao je Vučić tokom obilaska Lapova.

Pomoć je predviđena za sve punoletne građane, a ideja je da se građanima pomogne da lakše prebrode period na jesen kad troškovi rastu.

Podsećamo, ministar finansija Siniša Mali i predsednik Aleksandar Vučić naveli su da su prihodi budžeta u junu premašili plan, što državi daje mogućnost da pomoć građanima isplati ranije, kako bi lakše prebrodili period kada tradicionalno rastu troškovi domaćinstava.

- Ideja nam je da pomognemo građanima pred jesenju i zimsku sezonu, kada troškovi rastu. Još jednom smo pokazali pravu brigu prema ljudima i ispunjavamo obećanje da ćemo pronaći način i sredstva da pomognemo onima koji imaju niža primanja - rekao je nedavno ministar finasija Siniša Mali.