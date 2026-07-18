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Tim mladih pronalazača iz Čačka došao je na ideju da od jedne obične stvari napravi nesvakidašnji izum, koji im je doneo i prestižnu međunarodnu nagradu Red Dot Award 2026, jedno od najznačajnijih svetskih priznanja u oblasti industrijskog i produkt dizajna. Čačanski startap "759 Studio" koji je član Naučno tehnološkog parka u ovom gradu, nagrađen je za izum multifunkcionalna kolevka.

- Ovo je naš prvi proizvod, "Sequid", transformativna kolevka. Za razliku od drugih kolevki koje postoje na domaćem i svetskom tržištu, mi smo odlučili da napravimo potpuno drugačiji sistem. On funkcioniše po principu lego kockica, ali je namenjen dečjem nameštaju. Proizvod može da se transformiše i da se koristi sve vreme, bez potrebe za skladištenjem ili bacanjem. U svakom trenutku mogu da se dodaju ili kupe određeni delovi, a proizvod ima više od 30 različitih konfiguracija - rekao je za RINU Aleksandar Majstorović iz startapa "759 Studio"

Dodaje da ovaj izum multifunkcionalne kolevke kasnije prati rast deteta i može imati višestruku namenu.

- Imamo nekoliko faza koje prate razvoj deteta: od rođenja do šest meseci, od šest do 18 meseci, zatim od 18 meseci do tri godine, od tri do pet godina, kao i faze za decu stariju od pet i deset godina. Proizvod može da se koristi kao kolevka, mali krevetac, sto za povijanje, veći krevetac, krevet za malu decu, krevet sa otvorom sa jedne ili obe strane, radni sto, fotelja ili dvosed, dodaje ovaj mloadi inovator.

1/7 Vidi galeriju Ovako izgleda srpski izum koji je oduševio svet: Kolevka koja raste sa detetom Foto: RINA

Prestižna "Red Dot" je nagrada koja se već 70 godina dodeljuje za izuzetnost u dizajnu, a čačanski startap, je prema dostupnim informacijama, prvi tim iz Srbije koji je dobio nagradu u oblasti produkt dizajna.

- Neverovatno je naći se u društvu timova koji su dizajnirali proizvode za kompanije kao što su "Ferari", "Lamborgini", "Samsung" i "LG". Posebno je neverovatno kada znate da smo mi startap koji ima samo tri člana. Tatjana, Đorđe i ja činimo naš mali tim. Tatjana je bila trudna i prvobitno smo kolevku razvili za nju. Onda smo pomislili da bi proizvod mogao da koristi i drugima, jer verovatno mnogi roditelji imaju iste probleme koje smo imali i mi. Tako je cela priča počela da se razvija i uzela je maha - kaže Aleksandar.

U Naučno-tehnološkom parku Čačak ističu da uspeh ovog startapa potvrđuje potencijal domaćeg startap ekosistema, ali i značaj kontinuirane podrške razvoju inovativnog preduzetništva.

- Ova nagrada predstavlja potvrdu kvaliteta, inovativnosti i posvećenog rada tima iz 759 Studija, čiji je proizvod uspeo da se izbori za mesto među najboljim dizajnerskim rešenjima na međunarodnoj sceni. Ponosni smo na uspeh našeg člana i verujemo da će ovo priznanje biti dodatni podstrek za razvoj novih proizvoda i osvajanje međunarodnih tržišta – poručili su iz Naučno-tehnološkog parka Čačak.