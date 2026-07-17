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Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut obišao je danas sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandrom Sofronijević radove na Aerodromu "Nikola Tesla“ u Beogradu, gde se upoznao sa dinamikom realizacije infrastrukturnih projekata koji su od značaja za razvoj vazdušnog saobraćaja u Srbiji.

On je tom prilikom izjavio da se nalazi na mestu koje najbolje pokazuje kako izgleda Srbija koja se razvija, gradi i razmišlja dugoročno i da je to investicija u budućnost, u jačanje privrede, turizma, povezanosti i međunarodnog ugleda.

Prema njegovim rečima, prošle godine je kroz beogradski aerodrom prošlo gotovo devet miliona putnika, a već sada se beleži nov rast od oko sedam odsto u odnosu na isti period prošle godine. To je pokazatelj da Srbija postaje sve značajnije regionalno vazduhoplovno čvorište, dodao je premijer.

Premijer prof. Macut je naveo da istovremeno "Er Srbija“ nastavlja da obara sopstvene rekorde, da je sa više od četiri i po miliona putnika u prošloj godini i više od dva miliona već u prvoj polovini ove godine, širenjem mreže destinacija, jačanjem flote i unapređenjem usluga, naša nacionalna avio-kompanija postala jedan od najvažnijih simbola moderne i uspešne Srbije.

Investicije koje se realizuju na aerodromu su od izuzetnog značaja, a proširenje terminala, novi gejtovi, avio-mostovi, dodatne parking pozicije, modernizacija infrastrukture i povećanje kapaciteta omogućiće da Beograd u narednim godinama prihvati još veći broj putnika i novih linija - rekao je premijer.

Posebno je važno što se sve ovo radi blagovremeno, jer nas već sledeće godine očekuje Ekspo 2027, najveći međunarodni događaj koji je Srbija ikada organizovala. Želimo da svaki gost koji dođe u našu zemlju već na samom aerodromu vidi modernu, efikasnu i dobro organizovanu Srbiju, naglasio je Macut.

Posle obilaska radova, predsednik Vlade posetio je Kontrolu letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA), gde je održao sastanak sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandrom Sofronijević, sa predstavnicima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kompanije "Er Srbija“, Aerodroma "Nikola Tesla“ Beograd, Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) i Direktorata civilnog vazduhoplovstva.

Po njegovim rečima, bezbednost vazdušnog saobraćaja nije vidljiva putnicima, ali je temelj svakog uspešnog leta i zato je od velike važnosti da Srbija ima snažne institucije, stručne ljude i savremenu tehnologiju koji garantuju najviše standarde.

Rezultati koje ostvaruju vazduhoplovni subjekti potvrđuju da je Srbija pouzdan i kredibilan partner u evropskom i svetskom vazduhoplovstvu, rekao je Macut i dodao da to potvrđuju i ocene međunarodnih organizacija, kao i više od milion letova koji su bezbedno realizovani tokom prošle godine.

Kako je naveo, istovremeno se ulaže u nove sisteme upravljanja vazdušnim saobraćajem, digitalizaciju, bespilotne letelice i pripreme za Ekspo 2027. To su investicije koje ne donose samo veću bezbednost, već i veću konkurentnost Srbije.

Vlada će nastaviti da podržava razvoj vazduhoplovnog sektora, jer je on važan deo naše infrastrukture, privrednog razvoja i međunarodnog povezivanja Srbije, poručio je premijer Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut.