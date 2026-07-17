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Ministar turizma, pošte, saradnje i Ekspa Republike San Marino Federiko Pedini Amati posetio je danas Ekspo 2027 Plejgraund, gde mu je predstavljen koncept specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, kao i dinamika priprema za najveći međunarodni događaj čiji će domaćin biti Srbija od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Tokom posete, ministar je imao priliku da se upozna sa planovima za realizaciju izložbe, a razgovarano je i o potencijalnom učešću San Marina, kao i o značaju koji Ekspo 2027 ima za jačanje međunarodne saradnje i povezivanje zemalja.

Priznanje za Srbiju

- Pre svega, želim da uputim čestitke celom srpskom narodu, jer sam zatekao jednu prelepu državu, divnu zemlju i radove koji su u toku. Za mene je ovo prvi put u Srbiji i zaista sam impresioniran organizacijom specijalizovane izložbe Ekspo 2027. Mi ozbiljno razmatramo učešće San Marina. Potrebno je da u narednim mesecima dobijemo potvrdu parlamenta i vlade. O tome sam već razgovarao sa srpskim vlastima i obavestićemo ih o odluci čim bude doneta - izjavio je Pedini Amati.

On je dodao da Srbija poslednjih godina beleži značajan razvoj i da je organizacija specijalizovane izložbe veliko priznanje.

Foto: Dragan Kujundžić

- Vidimo da je Srbija poslednjih godina izuzetno napredovala. U jakoj konkurenciji brojnih evropskih zemalja nije bilo nimalo lako dobiti organizaciju ovakve izložbe. Pripremaju se velike aktivnosti za 2027. godinu i veoma mi je drago što sam imao priliku da se u to lično uverim - poručio je ministar.

Više od 140 potvrđenih učesnika

Izvršni direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd i direktor Sektora za međunarodnu saradnju Igor Kovačević istakao je da interesovanje međunarodnih učesnika za Ekspo 2027 nastavlja da raste i da su ovakve posete važan deo priprema za izložbu.

- Na Ekspu 2027 trenutno imamo više od 140 potvrđenih međunarodnih učesnika, uključujući države i međuvladine organizacije, a razgovori sa novim učesnicima se nastavljaju. Upravo zato je važno da naši partneri obiđu Ekspo lokaciju i na licu mesta vide napredak radova, kako bi se uverili da sve što je dogovoreno realizujemo u skladu sa planiranom dinamikom - rekao je Kovačević.

Govoreći o pripremama za izložbu, Kovačević je naglasio da se sve aktivnosti odvijaju prema utvrđenim rokovima:

Dinamika radova: U potpunosti prati plan koji je predstavljen međunarodnim učesnicima.

Sistem "ključ u ruke": Timovi svakodnevno sarađuju sa arhitektama, inženjerima i organizacionim timovima zemalja učesnica kako bi svi paviljoni bili spremni za predaju.

Prateći programi: Paralelno se radi na pripremi nacionalnih dana, programa i svih sadržaja koji će tokom 93 dana predstaviti bogatstvo i raznovrsnost zemalja.

Nakon obilaska Ekspo 2027 Plejgraunda, ministar Pedini Amati posetiće i gradilište u Surčinu, kako bi se neposredno upoznao sa napretkom radova na Ekspo kompleksu.