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Iako se 70 odsto električne energije u EU proizvodi iz domaćih čistih izvora, obnovljivih izvora i nuklearki, njen udeo u konačnoj potrošnji već decenijama stagnira na oko 23 odsto, prvenstveno jer je znatno skuplja od gasa. EU je pritom veoma zavisna od uvoza fosilnih goriva, budući da uvozi više od 80 odsto gasa i više od 90 odsto nafte.

Fon der Lajen: Prvi kontinent na električni pogon

- Najbolji način za smanjenje zavisnosti Evrope od fosilne energije jeste napajanje naše privrede električnom energijom iz čistih domaćih izvora. Danas predlažemo da Evropa postane prvi kontinent na električni pogon na svetu - izjavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Turci u Leskovcu grade postrojenje za skladištenje električne energije Foto: Peter Henrich (HEN-FOTO) / imago stock&people / Profimedia

Udvostručenjem udela električne energije u ukupnoj potrošnji smanjio bi se trošak EU za uvoz fosilnih goriva za čak 260 milijardi evra godišnje do 2040. godine, navodi Komisija.

Uštede za domaćinstva i vozače

Komisija ističe konkretne prednosti prelaska na struju:

Transport: Vožnja baterijskim električnim vozilom može doneti uštedu do 78 odsto u poređenju sa ekvivalentnim automobilom na fosilna goriva.

Grejanje: Prelaskom sa bojlera i kotlova na gas na toplotne pumpe, prosečni trošak grejanja domaćinstava u EU smanjio bi se do 60 odsto.

Akcioni plan usmeren je na smanjenje razlike u ceni između električne energije i energije iz fosilnih goriva, kao i na podsticanje uvođenja čistijih tehnologija koje se temelje na električnoj energiji, kao što su toplotne pumpe, električna vozila i baterije. Upravo postojeća razlika u ceni između električne energije i gasa često obeshrabruje prelazak na čistije opcije, što uključuje toplotne pumpe, električna vozila i električne industrijske procese.

Postepeno ukidanje subvencija za fosilna goriva

Izvršna potpredsednica Evropske komisije Tereza Ribera najavila je da će Komisija predložiti postepeno ukidanje subvencionisanja fosilnih goriva, na šta se trenutno izdvaja oko 100 milijardi evra.

- Uvereni smo da je to put napred - naglasila je ona.