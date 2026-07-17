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Ako je neko u potrazi za velikom površinom zemljišta na kojoj bi se bavio poljoprivredom mogao bi da obrati pažnju na oglas o prodaji velikog seoskog imanja sa svim neophdonim objektima.

- Na prodaju seosko domaćinstvo u Trbušcu na 5,6 ha! Kuća 85m2. Površina placa 5,6 ha, struja i voda uvedeni u kuću, 15km od Šapca. Parcele do glavnog puta, idealno za bavljenje voćarstvom, pomoćni objekti, garaža... Vlasništvo uredno - piše u oglasu koji je objavljen na portalu Dijaspora.online.

1/6 Vidi galeriju nhajčakjčaljalkj Foto: Printscreen/Dijaspora online

Vlasnik ne navodi druge detalje o placu, osim da je pogodno za voćarstvo, kao i da je njegova cena 85.000 evra.

Inače, oglasi za prodaju kompletnog domaćinstva sve su češći. Jedan od skorijih primera je i oglas za prodaju imanja od 15 ari u selu Roćevac kod Svilajnca, gde je vlasnik za samo 15.000 evra nudio dve kuće.

Seoske kuće se sve češće mogu naći po veoma povoljnim cenama, što je idealno za sve oni koji žele da se iz grada presele u mirinije krajeve.