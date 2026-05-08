Korisnik fejsbuk stranice Jeftine nekretnine Srbija Daniel oglasio je porodično domaćinstvo u selu Vukovac na prodaju.

U oglasu su navedene osnovne informacije o nekretnini, koja se nalazi u opštini Žagubica, u pitanju je kuća površine od oko oko 100 m², na placu koji se prostire na 11 ari. Cena koju traži od potencijalnih kupaca je 16.500 evra.

Foto: Facebook/Jeftine nekretnine Srbija

Kako dalje piše, kuća je u solidnom stanju, odmah je useljiva, ali pruža i prostor za određena ulaganja i prilagođavanja novom vlasniku. Do same kuće vodi asfaltiran put, a domaćinstvo je odlično snabdeveno.

Pravo bogatstvo ovog placa je voda. Seoski vodovod je uveden u kuću, u dvorištu se nalazi bunar, a ispred kuće je i česma sa izvorskom vodom.

Struja postoji, s tim da je potrebno izvršiti razdvajanje brojila. Infrastruktura za gas je prošla kroz selo.

Dvorište, prateći objekti i šuma

Plac je 50% ograđen, uz napomenu prodavca da trenutna ograda nije postavljena tačno na međi. U dvorištu se nalaze korisni pomoćni objekti, uključujući šupu za drva, kao i prostranu zidanu garažu od oko 40 m². Uz kupovinu kuće dobija se i 3 hektara šume, koja je od sela udaljena oko 1,5 km.

Okruženje i turistički potencijal

Selo Vukovac pruža sve uslove za miran život ili odmor. U njemu se nalaze osnovna škola, prodavnice, kafana i mesna zajednica. Dodatni mir pruža prelepa rečica koja protiče na samo nekoliko desetina metara od kuće.

Lokacija je idealna za ljubitelje prirode, jer se nalazi u blizini najlepših turističkih atrakcija istočne Srbije. Žagubica je 13 km, a Banja Ždrelo na 30 km. U krugu od oko 30 km nalaze se prepoznatljive destinacije: Krupajsko vrelo, manastir Manasija, Resavska pećina i vodopad Veliki Buk (Lisine).