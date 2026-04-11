Iz ugla jedne Banaćanke stiže priča o porodici Simeonović iz Kovina, čije mlađe generacije nisu imale sve unapred obezbeđeno, ali su uz rad, zajedništvo i ljubav prema rodnoj zemlji izgradile uspešno gazdinstvo i pokazale da se i od stočarstva može lepo živeti.

- Još kao dete privlačio me je život u manjoj sredini ili na selu, što sam i dobila udajom - objašnjava tridesetdvogodišnja Tamara Simeonović.

- Uživam u svakom danu na farmi i ne smeta mi što ustajem u pola šest da bih muzla, ali sam svesna da sam jedna od retkih i baš zbog toga sam ponosna - dodaje.

Simeonovići obrađuju 200 hektara

Da bi sve funkcionisalo skladno, svaki član porodice ima jasno definisane obaveze, što doprinosi tome da posao teče bez zastoja.

- Suprug Saša sa ocem i bratom obrađuje oko 200 hektara zemlje, kako sopstvene, tako i uzete u zakup, na kojima uzgajaju pšenicu, soju, kukuruz, suncokret, silažni kukuruz i lucerku, a na imanju imamo i sopstvene silose.

Porodica Simeonović deo mleka prodaje u flaširanom obliku, dok ostatak prerađuju u sir, kačkavalj i kajmak. Trenutno eksperimentišu i sa proizvodnjom voćnog jogurta. Plan im je da u skorijoj budućnosti ove proizvode ponude putem sve popularnijih mlekomata, kako bi direktno stizali do kupaca.

800 litara mleka svakodnevno

Pre četiri godine odlučili su da započnu proizvodnju u oblasti mlečnog govedarstva, izgradivši štalu i izmuzište, a tada su kupili i 20 junica rase holštajn.

- Danas imamo farmu od skoro 90 grla i od toga muzemo trideset, koja dnevno daju skoro 800 litara mleka. Ostalo su nam mlade junice, bikovi i telad - napominje sagovornica.

Članstvo u Asocijaciji agropreduzetnica Srbije omogućava Tamari da promoviše život na selu, razmenjuje iskustva i podstiče mlade da se okrenu tradicionalnim zanimanjima. Kako ističe, ovaj posao prevazilazi okvire zarade i predstavlja način života koji razvija odgovornost, disciplinu i poštovanje prema prirodi.

- Ja sam pre svega majka, supruga, domaćica, pa tek onda preduzetnica - napominje Tamara Simeonović i dodaje: