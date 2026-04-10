Uzgoj rukole kod nas postaje sve isplativiji, s obzirom na to da je ova biljka sve traženija na tržištu, dok joj je cena i dalje relativno visoka.

Rukola se gaji zbog svojih nutritivno bogatih listova, dok njen uzgoj nije naročito zahtevan ukoliko joj se obezbede odgovarajući uslovi. Najbolje uspeva na zemljištima sa dobrom drenažom, ali joj je potrebna stalna vlaga, pa zahteva redovno zalivanje.

Nije previše zahtevna kada je reč o tipu zemljišta, ali se preporučuje izbegavanje lakih peskovitih i srednje teških zemljišta. Najviše joj odgovara pH vrednost zemljišta od 6 do 6,5. Zbog toga se preporučuje predsetveno đubrenje sa 60-80 kg/ha azota, 60-80 kg/ha fosfora i 100-120 kg/ha kalijuma. Ova priprema se može obaviti čim zemljište bude spremno za obradu u proleće, dok je još bolje uraditi je tokom jeseni.

Osnovna obrada zemljišta obavlja se na dubini od oko 20 centimetara, dok posebnu pažnju treba posvetiti površinskoj pripremi, jer se rukola seje direktno iz veoma sitnog semena.

Rukola je biljka koja voli niže temperature i otporna je na mraz, zbog čega se može uzgajati tokom cele godine. Za setvu je dovoljno da dnevne temperature budu iznad četiri stepena. Najbolje uspeva na sunčanim mestima, ali podnosi i polusenku, naročito tokom letnjih vrućina. U tom periodu preporučuje se zasenjivanje, jer visoke temperature mogu negativno uticati na ukus listova.

Od setve do berbe potrebno je oko četiri nedelje. Seme se seje na dubinu od 0,6 do 1 cm, uz razmak između redova od 15 do 30 cm, dok razmak između biljaka u redu treba da bude od 5 do 10 cm. Za setvu na površini od jednog hektara potrebno je između 1,5 i 2 kg semena.

Nega podrazumeva međurednu obradu i redovno navodnjavanje. Nakon mesec i po do dva od setve počinje berba. Lisne rozete se čupaju, a biljka nakon toga nastavlja da raste, pa je moguće ponoviti berbu na istom mestu.

Prinos rukole može dostići oko 20.000 kilograma po hektaru.

Rukola ima nizak kalorijski sadržaj, pa je pogodna za dijetalnu ishranu. Bogata je vitaminima A, K i C, kao i mineralima poput kalcijuma, gvožđa i magnezijuma. Pozitivno utiče na zdravlje očiju, pomaže u regulaciji krvnog pritiska, doprinosi zdravlju srca i pomaže u eliminaciji kancerogenih materija iz organizma.