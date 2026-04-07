U modernom preduzetništvu, identifikacija profitabilnih niša je ključ uspeha. Na nedavno održanoj konferenciji Biznis priče, dr Branislav Stojaković, osnivač Eurosalon Real Estate je pred brojnim privrednicima u fokus stavio jedan od najprofitabilnijih, a nedovoljno istraženih poslovnih modela u domaćem agrosektoru, komercijalni uzgoj tartufa u šumskim uslovima, najčešće hrastovim šumama.

Ovaj koncept, prema njegovim analizama, nudi stabilnu projektovanu dobit od 10.000 evra na godišnjem nivou, ukoliko se pravilno iskoriste dostupni fondovi i primeni specifičan model mikromenadžmenta. Uzgoj tartufa više nije mit rezervisan za retke pronalazače, već poslovni model koji donosi ozbiljne godišnje dividende.

Državni i EU fondovi mogu biti nulta tačka

Ulazna barijera za visokoprofitabilne agrobiznise često je nedostatak početnog kapitala. Ipak, Stojaković ističe da pametan preduzetnik prvo sagledava dostupne institucionalne resurse. Kao osnovu za lansiranje ovog posla, on navodi programe podrške.

- Za ulaganje u takav projekat država daje mladima do 41. godine bespovratni zajam od 75.000 evra - naglasio je.

Važno je precizirati da se ovi specifični uslovi, iznos od 75.000 evra i starosna granica do 41. godine, odnose na programe Evropske unije koji su trenutno dostupni u regionu, konkretno u Hrvatskoj. Sa druge strane, u Srbiji su mladim poljoprivrednicima do 40 godina starosti na raspolaganju nacionalni podsticaji i IPARD fondovi, koji takođe nude značajnu finansijsku podršku, ali uz drugačije strukture i procedure finansiranja.

Ova sredstva svakako predstavljaju snažnu finansijsku podršku koja pokriva izradu biznis plana, nabavku opreme i sertifikovanog materijala.

Minimalizacija rizika

Kada su u pitanju premium kulture poput tartufa, prostor za amaterizam ne postoji. Umesto oslanjanja na neproverene izvore, Stojaković savetuje direktno povezivanje sa naučnim ustanovama.

- Pravac na Poljoprivredni fakultet, u Novi Sad ili na neki institut - kaže on, naglašavajući važnost saradnje sa stručnjacima.

Takva saradnja, kao i kupovina adekvatnih sadnica osiguravaju tehnološku ispravnost projekta i smanjuju biološke rizike na minimum.

Koliko koštaju tartufi

Pristup adekvatnom zemljištu

Najveća inovacija koju je Stojaković predstavio govoreći na ovu temu tiče se rešavanja problema zemljišta. Umesto enormnih kapitalnih ulaganja u kupovinu šuma, on predlaže model zajedničkog ulaganja sa vlasnicima parcela, uz strogo definisane ugovorne obaveze.

- Odeš kod seljaka, kažeš "Ti samo nemoj da se mešaš, samo daj to parče zemlje, napravićemo zaradu, po ugovoru, pola tebi, pola meni".

Ovaj model omogućava preduzetniku da zadrži operativnu kontrolu i fokusira se na tehnologiju uzgoja, dok vlasnik zemlje dobija pasivan prihod od 50% profita, bez ikakvog operativnog rada. Ipak, za uspeh ovog plana i apliciranje za pomenute državne ili EU fondove, neophodno je da se ovaj usmeni dogovor pravno formalizuje, najčešće kroz zvaničan ugovor o zakupu parcele.

Sigurnost plasmana

Biznis plan nije kompletan bez razrađene strategije izlaska na tržište. Sa projektovanim profitom od 10.000 evra, plasman visokokvalitetnih tartufa zahteva ozbiljne partnere.

Na pitanje o distribuciji, Stojaković je locirao dva glavna pravca. Najpre ističe direktnu prodaju, odnosnio oglašavanje na internetu, čime se direktno ciljaju klijenti visoke platežne moći i fine dining restorani. Zatim napominje da korporativni pristup i "odlazak u velike lance marketa koji to otkupljuju", može biti jedan od ključnih koraka ka profitu. Uspostavljanje saradnje sa velikim maloprodajnim lancima koji imaju sektore za premium proizvode garantuje kontinuiran i siguran otkup.