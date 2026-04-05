U svetu gde inflacija polako nagriza ušteđevinu, odluka o pokretanju porodičnog posla često je motivisana ne samo željom za profitom, već i potragom za kvalitetnijim životom. Nedavna ispovest korisnika Reddita koji sa platom od 250.000 dinara i ušteđevinom od 18.000 evra želi da započne biznis kojim bi se bavila njegova supruga, pokrenula je lavinu konstruktivnih predloga. Njegov cilj je precizan, stvoriti biznis koji će supruzi obezbediti neto platu od 100.000 dinara uz pokrivene sve doprinose i troškove.

Iako je prva pomisao mnogih otvaranje kafića, iskusniji preduzetnici upozoravaju da je to posao sa neizvesnim ishodom. Umesto toga, zajednica sugeriše specifične uslužne i zanatske niše koje zahtevaju manje početnog kapitala, a nude brži povrat investicije.

Perionice i dečije radosti

Kao jedna od najstabilnijih opcija nameće se otvaranje namenske perionice veša, ali ne komercijalne, već za ugostiteljski sektor. Restorani i hoteli imaju stalnu potrebu za održavanjem stolnjaka i posteljine, što obezbeđuje predvidiv protok novca. Prema rečima upućenih, ulazak u ovaj posao je relativno jednostavan:

- Potrebna je jedna profi veš mašina, možda i dve i valjak za peglanje... mislim da možeš da izađeš na manje od 10.000 evra za ulaganje - kaže jedan od korisnika.

S druge strane, ako lokacija dozvoljava, dečije igraonice se izdvajaju kao biznis koji "ne staje". U gradskim sredinama gde su postojeći kapaciteti često popunjeni mesecima unapred, nova i čista igraonica brzo pronalazi klijentelu.

- Igraonice su pune non-stop... karta za celodnevno igranje je 300-500, dinara plus utrošak pića - navodi jedan od komentatora. Glavna prednost ovde je što su proslave rođendana unapred plaćene, što olakšava planiranje budžeta za plate i doprinose.

Moć zanata

Za one koji teže biznisu sa minimalnim fiksnim troškovima zakupa, zanatske usluge nude najveću marginu profita po satu rada. Restauracija i farbanje nameštaja trenutno proživljavaju renesansu u Srbiji zbog visokih cena novih komada. Primer iz prakse najbolje ilustruje potencijal:

- Kupite kompresor i farbajte nameštaj... danas su mi tražili 145 evra da ofarbaju jedna sobna vrata, znači za ceo stan 1.000 evra komotno.

Uz dobru promociju na društvenim mrežama, vešta ruka može vrlo brzo dostići željeni prihod od 100.000 dinara, uz minimalna ulaganja u alat i materijal.

Još jedna kreativna opcija je proizvodnja unikatne opreme za kućne ljubimce, poput personalizovanih ogrlica i povodaca. Iako ovaj biznis zahteva više vremena za brendiranje, on nudi mogućnost rada od kuće i niske troškove ulaska na tržište. Jedan korisnik deli svoje iskustvo:

- Zarađivao sam oko 150 evra mesečno sa oko 15 prodatih ogrlica... ali ako se neko posveti, može da razvije ozbiljan biznis.

Investitor je istakao da je spreman na potpuni rizik, ali stručnjaci podsećaju da uspeh zavisi od discipline. Sa rokom od godinu dana za dostizanje cilja, najvažnije je odabrati delatnost koja odgovara afinitetima supruge. Prelazak na preduzetništvo je mentalno zahtevan, pa biznis ne bi smeo da postane "nova fabrika", već prostor za kreativnost i samostalnost.