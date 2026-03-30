Aleksandar Seničić, direktor turističke agencije "Juta", kaže da interesovanje za putovanja tokom vaskršnjih praznika postoji, ali je nešto slabije nego što se očekivalo upravo zbog ratnih okolnosti koje se dešavaju u svetu.

- Funkcioniše normalno kad je reč o evropskim gradovima i ovim zemljama u okruženju. Nešto je manje interesovanja nego što smo očekivali, ali je to normalno, s obzirom na okolnosti - rekao je Seničić.

Najpopularnije destinacije

Ističe da su među najtraženijim destinacijama evropski gradovi i zemlje u regionu.

- Uglavnom se bukiraju evropski gradovi - počev od Istanbula, preko Sofije, Temišvara, Budimpešte, Praga, Beča, severne Italije… Dakle, centralna Evropa je uglavnom najzanimljivija, kao i zemlje u okruženju - Republika Srpska, Trebinje, Banja Luka, Severna Makedonija. To je ono što se najviše traži, pre svega autobuski aranžmani - kaže Seničić i dodaje da je interesovanje svakako prisutno i za Srbiju, te se veliki broj građana opredelio da za vreme uskršnjih i prvomajskih praznika boravi u svojoj zemlji.

Cene aranžmana za Vaskrs

Kako objašnjava Seničić, cene paket aranžmana, u zavisnosti od zemlje u kojoj se planira putovanje, kreće se od 90 evra pa naviše.

- Veliki je dijapazon aranžmana. Ima putovanja od dva, tri dana, ali i od pet ili sedam dana, uz različit kvalitet smeštaja. Za zemlje u okruženju, cene se kreću od oko 90 evra pa naviše, u zavisnosti od dužine boravka i kvaliteta smeštaja. Za bliže evropske gradove poput Temišvara, Budimpešte ili Beča, aranžmani su od oko 140 do 150 evra pa naviše. Za duže i dalje destinacije, kao što su severna Italija ili Prag, cene se kreću od oko 180 evra pa naviše. Sve su to autobuski aranžmani - kaže on i dodaje da se radi o paket aranžmanima koji uključuju prevoz, ali i minimum jedno do dva noćenja.

Dodaje da su avionska putovanja skuplja, ali da interesovanje postoji.

- Kada je reč o avionima, cene su značajno veće. Postoji interesovanje za jug Evrope - Portugal, Španiju i neke destinacije u Italiji, gde imamo veliki broj redovnih linija. Tu se aranžmani kreću od oko 600 evra pa naviše, u zavisnosti od broja noćenja i kvaliteta hotela - zaključuje Seničić.