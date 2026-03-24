Sedam dana all inclusive za 270 evra: Ima sve što duša poželi, duge peščane plaže, topla klima, ukusna hrana
Prema istraživanju turističke agencije loveholidays, ovde ćete za sedmodnevni all inclusive aranžman platiti oko 270 evra.
Ovaj grad poznat je po dugim peščanim plažama i toploj klimi. Posetioci mogu da uživaju u sunčanju, plivanju i raznim vodenim sportovima, uz osećaj boravka u luksuznom letovalištu.
Pristupačne cene, lepe plaže
Njegova popularnost među turistima koji dolaze u Maroko raste zahvaljujući kombinaciji pristupačnih cena, uređenih plaža i prijatnih letnjih temperatura. Ponuda Agadira ne svodi se samo na plaže. Grad krase šetališta obrubljena palmama i moderno urbano jezgro sa brojnim atrakcijama. Turisti mogu šetati uz obalu, probati marokansku kuhinju u kafićima i restoranima, kao i posetiti znamenitosti poput Agadir Kasbah, odakle se pruža panoramski pogled na grad i obalu.
Sedmodnevni all inclusive aranžmani uključuju smeštaj u hotelima sa bazenima, spa centrima, restoranima i raznovrsnim sadržajima za zabavu. U takve pakete obično su uključeni obroci, piće i pojedine aktivnosti, pa putnici ne moraju dodatno da planiraju troškove ishrane ili izleta. Za one koji preferiraju samostalniji boravak, dostupni su i povoljni apartmani i pansioni sa mogućnošću pripreme hrane, što pruža veću fleksibilnost u istraživanju lokalne gastronomije.
Aktivan odmor
Agadir je takođe poznat kao destinacija za ljubitelje adrenalina i aktivnog odmora. Grad nudi bogat izbor vodenih sportova, uključujući surfovanje, kajt-surf i jedrenje na dasci. Stalni vetrovi i mirno more privlače kako početnike, tako i iskusne sportiste. Iz Agadira se organizuju izleti u prirodna područja poput Paradise Valley, kao i brodski izleti do ribarskog mesta Taghazout, poznatog po opuštenoj atmosferi i surf kulturi.
Zahvaljujući povoljnom položaju, putnici iz Agadira lako mogu istražiti i druge delove Maroka. Među popularnim izletima izdvajaju se Atlas Mountains, kao iistorijski grad Marakeš, udaljen svega nekoliko sati vožnje. Na taj način odmor u Agadiru može se kombinovati sa upoznavanjem šire kulturne i prirodne baštine zemlje.
Kurir Biznis/B92