Prema istraživanju turističke agencije loveholidays, ovde ćete za sedmodnevni all inclusive aranžman platiti oko 270 evra.

Ovaj grad poznat je po dugim peščanim plažama i toploj klimi. Posetioci mogu da uživaju u sunčanju, plivanju i raznim vodenim sportovima, uz osećaj boravka u luksuznom letovalištu.

Pristupačne cene, lepe plaže

Njegova popularnost među turistima koji dolaze u Maroko raste zahvaljujući kombinaciji pristupačnih cena, uređenih plaža i prijatnih letnjih temperatura. Ponuda Agadira ne svodi se samo na plaže. Grad krase šetališta obrubljena palmama i moderno urbano jezgro sa brojnim atrakcijama. Turisti mogu šetati uz obalu, probati marokansku kuhinju u kafićima i restoranima, kao i posetiti znamenitosti poput Agadir Kasbah, odakle se pruža panoramski pogled na grad i obalu.

Sedmodnevni all inclusive aranžmani uključuju smeštaj u hotelima sa bazenima, spa centrima, restoranima i raznovrsnim sadržajima za zabavu. U takve pakete obično su uključeni obroci, piće i pojedine aktivnosti, pa putnici ne moraju dodatno da planiraju troškove ishrane ili izleta. Za one koji preferiraju samostalniji boravak, dostupni su i povoljni apartmani i pansioni sa mogućnošću pripreme hrane, što pruža veću fleksibilnost u istraživanju lokalne gastronomije.

Aktivan odmor

Agadir je takođe poznat kao destinacija za ljubitelje adrenalina i aktivnog odmora. Grad nudi bogat izbor vodenih sportova, uključujući surfovanje, kajt-surf i jedrenje na dasci. Stalni vetrovi i mirno more privlače kako početnike, tako i iskusne sportiste. Iz Agadira se organizuju izleti u prirodna područja poput Paradise Valley, kao i brodski izleti do ribarskog mesta Taghazout, poznatog po opuštenoj atmosferi i surf kulturi.

Zahvaljujući povoljnom položaju, putnici iz Agadira lako mogu istražiti i druge delove Maroka. Među popularnim izletima izdvajaju se Atlas Mountains, kao iistorijski grad Marakeš, udaljen svega nekoliko sati vožnje. Na taj način odmor u Agadiru može se kombinovati sa upoznavanjem šire kulturne i prirodne baštine zemlje.