Slušaj vest

Petak donosi pune sale i kontinuirano interesovanje publike, sa programom koji otvara teme o kojima industrija želi da razgovara, posebno kada je u pitanju način donošenja odluka, uloga strategije, vrednost kreativnog rada i granice uticaja.

Drugi dan Dana komunikacija fokusirao se na sve češće pitanje: kako danas donosimo komunikacijske odluke, na osnovu čega procenjujemo njihov uticaj i gde počinje odgovornost komunikacije – i ko je za nju odgovoran. Umesto širokih pregleda i opštih zaključaka, program u Rovinju se okrenuo konkretnim pristupima, strategiji koja ima jasnu funkciju, komunikaciji koja svesno bira svoju publiku, kreativnom radu koji traži definisanu vrednost i marketingu koji proizilazi iz poslovanja.

STRATEGIJA I KOMUNIKACIJA KAO ALAT ZA DONOŠENJE ODLUKA

Jedan od jasnijih odgovora na ova pitanja dao je Mark Pollard, jedan od najprepoznatljivijih svetskih stratega i autor knjige Strategy Is Your Words, koji godinama sarađuje sa globalnim brendovima i putem platforme Sweathead okuplja veliku međunarodnu zajednicu strateških profesionalaca. U svojoj prezentaciji predstavio je strategiju kao alat za donošenje odluka, upozoravajući koliko se često koristi kao forma bez stvarne funkcije u poslovanju: „Ako strategiju ne možete da objasnite jednostavno, vjerojatno je ne razumete dovoljno dobro.“

VREDNOST KREATIVNOG RADA KAO POSLOVNOG PITANJA

Ovu temu je dodatno produbio Chris Do, osnivač platforme The Futur, dizajner dobitnik Emmyja i jedan od najuticajnijih edukatora u oblasti dizajna i kreativnog biznisa. U svojoj prezentaciji publici, osvrnuo se na načine na koje kreativci definišu i komuniciraju sopstvenu vrednost, naglašavajući kako stav prema ceni i pozicioniranju rada ima direktan uticaj na celu industriju. Umesto da se fokusira na performanse, naglasio je odluke koje prethode samom radu, kako se kreativci predstavljaju, pregovaraju i postavljaju granice u saradnji sa klijentima: „Neki ljudi trče prema promenama, a drugi od njih beže. Otkrijte u koju skupinu spadate.“

USPEH KOJI SE NE UČI IZ KNJIGA

Diskusija A Story (Finally) Told: The Marketing Playbook okupila je Matu Rimca, osnivača kompanije Rimac Automobili & Rimac Technology, , osnivača kompanija i Damira Sabola, osnivača kompanije Photomath, u razgovoru koji je moderirao Davor Bruketa Matu Rimca – tri govornika koji stoje iza prepoznatljivih i međunarodno relevantnih brendova, jasno stavljajući do znanja da njihova perspektiva dolazi iz konkretne prakse, a ne iz teorije. Kroz sopstvena iskustva, govorili su o tome kako se razvoj proizvoda, marketing i komunikacija usklađuju, kako se donose odluke koje oblikuju rast i gde marketing igra pravu ulogu u tom procesu, sa naglaskom na dugoročno razmišljanje i odgovornost koja dolazi sa vodećim kompanijama na međunarodnom tržištu.

1/5 Vidi galeriju Petak donosi pune sale i kontinuirano interesovanje publike, sa programom koji otvara teme o kojima industrija želi da razgovara, posebno kada je u pitanju način donošenja odluka, uloga strategije, vrednost kreativnog rada i granice uticaja. Foto: Matija Habljak/PIXSELL/PIXSELL

„Ako radiš nešto zanimljivo i imaš priključak na internet, cijeli će svet pričati o tome“, zaključio je Davor Bruketa, suosnivač i kreativni direktor agencije Bruketa&Žinić&Grey i član Organizacijskog odbora Dana komunikacija.

GDE ZAVRŠAVA UTECAJ, A POČINJE ODGOVORNOST

Panel Regulating Influence: Do We Need New Rules for the Creator Economy?, realizovan uz podršku Evropske komisije u Hrvatskoj, okupio je ključne aktere koji oblikuju regulatorni i medijski okvir tržišta: Damir Habijan, ministar pravde, uprave i digitalne transformacije, KamiloAntolović, stalni sudski veštak za tržišne komunikacije i član IAB-ove Radne grupe za samoregulaciju, Robert Tomljenović, zamenika predsednika Saveta za elektronske medije, i Andrea Čović Vidović, šefica medija i zamenica šefa Predstavništva Evropske komisije u Hrvatskoj, a moderirala je BojanaBožanićIvanović (direktorka, Lider Medija, članica IAB-a Hrvatska).

Diskusija je pokrenula pitanje granica uticaja u prostoru gde se isprepiću interesi kreatora, brendova i platformi, sa fokusom na transparentnost, označavanje sadržaja i odgovornost za komunikaciju koja ima stvarni društveni uticaj. U kontekstu rasta creator ekonomije i inicijativa poput Važno je znati kad se platiIAB-a Croatia, istaknuta je potreba za jasnijim pravilima i koordinisanijim pristupom svih uključenih aktera.

KOLIKO JE PROSTORA ZA HRABRE IDEJE KADA SU U IGRI PRAVI ULOZI

Panel What Actually Gets Approved: The ‘Yes’ Formula bavio se onim delom posla koji retko izlazi van kompanija - kako zapravo izgleda put ideje do odobrenja. U razgovoru su učestvovali Tomislav Ćorić, potpredsednik Vlade i ministar finansija, Kristijan Buhin, rukovodilac upravljanja prihodima u sektoru marketinga i prodaje u Maistri, Bruno Krčelić, direktor korporativnih komunikacija i marketinga u ENNA-i, i Danijel Hrupek, direktor marketinga za Coca-Colu Adria, uz moderiranje Eme Huskić, menadžerka marketinga za Mastercard Hrvatska.

Panelisti se nisu susprezali da postave najvažnija pitanja: šta se dešava između ideje i odluke, gde se stvari zaglavljuju, šta ih spašava i koliko ima prostora za rizik kada su u pitanju budžeti, ciljevi i reputacija. Zaključak nije bio u “formuli”, već u tome koliko odluke zavise od konteksta koji je često nevidljiv izvana.

Ovo je samo deo tema iz industrije koje su pokrenute tokom drugog dana ovog velikog festivala tržišnih komunikacija – sav sadržaj i šta očekuje učesnike poslednjeg dana festivala pronađite na zvaničnoj veb stranici Dana komunikacija.

O DANIMA KOMUNIKACIJA:

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the boxpristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Dvanaesto izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i sljedećeg će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com.