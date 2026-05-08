Sportsko-rekreativni centar Braća Milutinović u Bajinoj Bašti trebalo bi da dobije rekonstruisan fudbalski teren , obnovljenu atletsku stazu, kao i sanirane tribine i ogradu stadiona, pokazuje nova javna nabavka koju je raspisala Opštinska uprava opštine Bajina Bašta.

Kako je navedeno u tehničkoj dokumentaciji, planirana je kompletna rekonstrukcija sportskog kompleksa u skladu sa projektom i tehničkim specifikacijama, a izvođač će imati rok od najviše 30 kalendarskih dana od uvođenja u posao da završi radove. Nadležni nadzor dužan je da izvođača uvede u posao u roku od 10 dana od stupanja ugovora na snagu.