Novi teren i atletska staza, saniranje tribina: Projekat u zapadnoj Srbiji vredan više od 166 miliona
Sportsko-rekreativni centar Braća Milutinović u Bajinoj Bašti trebalo bi da dobije rekonstruisan fudbalski teren, obnovljenu atletsku stazu, kao i sanirane tribine i ogradu stadiona, pokazuje nova javna nabavka koju je raspisala Opštinska uprava opštine Bajina Bašta.
Procenjena vrednost radova iznosi 166,6 miliona dinara bez PDV-a.
Kako je navedeno u tehničkoj dokumentaciji, planirana je kompletna rekonstrukcija sportskog kompleksa u skladu sa projektom i tehničkim specifikacijama, a izvođač će imati rok od najviše 30 kalendarskih dana od uvođenja u posao da završi radove. Nadležni nadzor dužan je da izvođača uvede u posao u roku od 10 dana od stupanja ugovora na snagu.
Tenderom je predviđen garantni rok od najmanje 24 meseca za izvedene radove, dok će za ugrađene materijale važiti garancije proizvođača.
Zainteresovanim ponuđačima biće omogućen obilazak lokacije i uvid u projektnu dokumentaciju uz prethodnu najavu.
Rok za podnošenje ponuda je 1. jun.
Biznis Kurir/eKapija