Predstavljen je projekat izgradnje novog fudbalskog stadiona u Boru, koji će biti podignut na lokaciji postojećeg stadiona Fudbalskog kluba Bor 1919. Autor projekta je studio DBA Architects.

Planirano je da novi stadion ima kapacitet od 4.500 mesta za gledaoce, uz rasvetu koja zadovoljava standarde iz UEFA Lighting guide. Igralište će imati hibridnu travnatu podlogu, kao i automatizovane sisteme za navodnjavanje i grejanje.

Tribine su projektovane da okružuju teren sa sve četiri strane, dok je zapadna tribina zamišljena kao glavna, sa VIP zonom, svečanom ložom, prostorom za medije i novinarskim kabinama. U okviru kompleksa predviđeni su i različiti komercijalni sadržaji, poput fan šopa, restorana, kafe bara i teretane, kao i smeštaj za sportiste sa dvokrevetnim sobama kapaciteta najmanje 30 osoba.

Osim glavnog terena, planirana je i izgradnja pomoćnog igrališta uz istočnu tribinu. Projekat takođe uključuje između 100 i 120 parking mesta, uz opciju korišćenja garaže.

Okolina stadiona biće uređena kao javni prostor površine oko 10.000 kvadratnih metara, sa posebnim fokusom na plato ispred zapadne tribine, koji će moći da ima i komercijalnu namenu. Ukupna bruto razvijena površina stadiona, bez terena, procenjuje se na približno 15.000 kvadratnih metara.