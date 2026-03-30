Opština Topola raspisala je tender za izvođača radova na popločavanju dvorišta iza "Kraljevske vinarije" u Topoli.

Procenenja vrednost posla iznosi 4,5 miliona dinara bez PDV-a. Predviđeno je da radovi traju 3 meseca.

- Ukoliko se tokom izvođenja ugovorenih radova pojavi potreba za izvođenjem viškova radova u okviru planiranih pozicija, Izvođač je dužan da zastane sa tom vrstom radova i pisanim putem o tome obavesti stručni nadzor i Opštinu. Stručni nadzor ne može dati nalog za izvođenje viškova radova bez prethodne pisane saglasnosti Opštine - navodi se u dokumentu.

Kako se dalje dodaje, za izvođenje dodatnih radova koji nisu sastavni deo tehničke specifikacije za predmetnu javnu nabavku ali su neophodni za završetak realizacije predmetnog posla, izvođač mora prethodno pribaviti pisanu saglasnost stručnog nadzora i Opštine.

Rok za učešće na tenderu ističe 13. aprila do 12 sati.