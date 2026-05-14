Kineski milijarder iz oblasti e-trgovine Ričard Liu (Richard Liu) izjavio je da planira proizvodnju i prodaju luksuznih jahti po ceni koja bi bila višestruko niža od prosečne cene automobila. Projekat će realizovati kroz novi brend Sea Expandary, u koji je lično uložio gotovo 700 miliona dolara.

Ovaj brend je nedavno potpisao okvirni sporazum vredan pet milijardi juana, odnosno oko 723 miliona dolara, sa dva grada u kineskoj obalnoj provinciji Guangdong. Sporazum podrazumeva izgradnju sedišta kompanije, kao i pogona za proizvodnju, prodaju i postprodajne usluge.

Liu je novinarima rekao da želi da kroz Sea Expandary učini jahte "dostupnim običnim zaposlenima i svakodnevnim potrošačima". Naveo je da je cilj da prodaje ekološki prihvatljiva plovila po ceni od 100.000 juana, odnosno oko 14.469 dolara (12.400 evra).

Milijarder nije precizirao šta tačno podrazumeva pod pojmom "jahta". Taj izraz se uglavnom odnosi na plovila duža od 12 metara, koja karakterišu luksuzna izrada po meri, prostrane kabine i posebno dizajnirani enterijeri.

Jahte trenutno koštaju najmanje 500.000 dolara

Plan da cena jahte bude ispod 15.000 dolara značio bi da ona košta manje od trećine prosečne cene automobila u SAD, koja je u januaru iznosila 49.191 dolar, prema podacima kompanije Kelly Blue Book. To je ujedno i znatno manje od cena koje su danas uobičajene za ovakva plovila, jer čak i manje jahte uglavnom koštaju najmanje 500.000 dolara.

Na američkom tržištu za 15.000 dolara trenutno je moguće kupiti novu manju ribarsku barku ili polovan rekreativni čamac dužine oko šest metara.

Liu je naveo da će Sea Expandary imati sopstvenog izvršnog direktora i da on neće biti uključen u svakodnevno upravljanje kompanijom.

Ipak, nije otkrio na koji način kompanija planira da jahte učini toliko pristupačnim niti kakve će karakteristike ta plovila imati.

Njegova jahta vredna je 450 miliona dolara

Prema procenama, Liuova jahta duga 130 metara, nazvana Alnanha, vredna je oko 450 miliona dolara. Izgradio ju je nemački brodograditelj Lürssen, a porinuta je ranije ove godine. Plovilo, poznato i pod nazivom Deep Blue, poseduje osam dizel motora, dok se godišnji troškovi održavanja procenjuju na oko 45 miliona dolara.

Iako Kina učestvuje sa više od polovine svetske proizvodnje brodova, proizvodnja jahti u toj zemlji i dalje je relativno mala. Prema pisanju lista South China Morning Post, kineski sektor proizvodnje jahti ostvario je oko 600 miliona dolara izvoza tokom 2024. godine. To je znatno manje u odnosu na vodeće proizvođače poput Italije, Nizozemske i Nemačke, čija se luksuzna plovila godišnje prodaju u vrednosti od više milijardi dolara.

Italija trenutno drži više od polovine svetskog tržišta proizvodnje jahti, uključujući kompanije kao što su Ferretti Group i Sanlorenzo, koje zajedno svake godine proizvedu stotine luksuznih plovila.

Bogatstvo procenjeno na 5,5 milijardi dolara

Ričard Liu, poznat i pod kineskim imenom Liu Qiangdong, prema procenama raspolaže bogatstvom od 5,5 milijardi dolara i nalazi se među 800 najbogatijih ljudi na svetu.

On je osnivač kompanije JD.com, najvećeg kineskog trgovca po prihodima. Kompanija je izašla na berzu 2015. godine, kada je njena inicijalna javna ponuda na Nasdaqu prikupila 1,8 milijardi dolara.

JD.com je 2020. godine listiran i na berzi u Hong Kongu, dok je iste godine zdravstveni ogranak JD Health izdvojen i posebno izlistan u najvećem IPO-u u Hong Kongu te godine. Logistička jedinica JD Logistics izašla je na berzu u Hong Kongu 2021. godine.