Superjahta u vlasništvu sankcionisanog ruskog milijardera Alekseja Mordašova prošla je kroz Hormuški moreuz uprkos ograničenjima plovidbe koja su na snazi u ovom strateškom prolazu, pokazuju podaci servisa za praćenje brodova. Prolazak se dogodio u vreme pojačanih napetosti i pomorske blokade u regionu, piše Kijev independent.

Prema podacima servisa Marin Trafik i VeselFajnder, 142 metra duga jahta Nord isplovila je iz Dubaija i u noći 25. aprila prošla moreuz na putu ka Omanu.

Aleksej Mordašov je jedan od najmoćnijih ruskih oligarha i dugogodišnji simbol tranzicione elite koja je nastala posle raspada Sovjetskog Saveza. Rođen je 1965. godine u industrijskom gradu Čerepovcu, gde je i započeo karijeru u čeličani koja će kasnije postati njegova poslovna imperija.

Ključni trenutak u njegovom usponu desio se početkom devedesetih, kada je tokom privatizacije stekao kontrolu nad kompanijom Severstal, danas jednom od najvećih čeličana u Rusiji.

Od inženjera u fabrici do milijardera, Mordašov je tipičan primer ruske prve generacije ultrabogatih biznismena koji su profitirali u haotičnom periodu privatizacije.

Koliko je bogat Aleksej Mordašov

Bogatsvo Alekseja Mordašova procenjuje se na između 29 i 37 milijardi dolara, u zavisnosti od izvora i trenutnog stanja tržišta.

Po tim procenama često se nalazi na samom vrhu liste najbogatijih ljudi u Rusiji, a u nekim periodima bio je i apsolutno prvi. Njegovo bogatstvo direktno je vezano za vrednost akcija kompanije Severstal, ali i širok portfelj investicija koje kontroliše preko holdinga Severgrup.

Poslovna imperija i čime se bavi

Osnova bogatstva Alekseja Mordašova je čelik, ali njegov biznis daleko prevazilazi tu industriju.

Kao većinski vlasnik i predsednik kompanije Severstal, upravlja jednim od najvećih proizvođača čelika i rudarskih resursa u Rusiji.

Pored toga, preko investicione grupe ulaže u različite sektore, uključujući:

- telekomunikacije i medije,

- rudarstvo, uključujući zlato,

- turizam, gde je bio veliki akcionar evropskog giganta TUI,

- bankarstvo i industriju.

Ovakva diverzifikacija učinila ga je jednim od najuticajnijih ljudi ruske ekonomije, sa uticajem koji prevazilazi klasični industrijski sektor.

Kontroverze i sankcije

Karijeru Alekseja Mordašova prate brojne kontroverze, pre svega zbog njegove bliskosti sa ruskim političkim vrhom i uloge u ekonomiji države.

Nakon početka rata u Ukrajini, našao se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Velike Britanije, što je dovelo do zamrzavanja imovine i pokušaja zaplene njegove luksuzne imovine, uključujući jahte.

Njegova kompanija Severstal takođe je bila predmet pažnje jer su njeni proizvodi korišćeni u vojnoj industriji, što je dodatno pojačalo politički pritisak na njega.

U javnosti se često pominje i kao deo kruga oligarha bliskih predsedniku Rusije, što Zapad vidi kao ključni razlog za uvođenje sankcija.

Jahta "Nord“ i simbol luksuza

Jedan od najvidljivijih simbola bogatstva Alekseja Mordašova jeste superjahta Nord, vredna oko 500 miliona dolara, koja je često u centru pažnje zbog pokušaja zaplene i kretanja uprkos sankcijama.

Ova jahta, duga preko 140 metara, predstavlja demonstraciju ekstremnog luksuza, ali i globalnih političkih tenzija, jer je njeno kretanje često povezano sa pitanjem sprovođenja međunarodnih sankcija.

Aleksej Mordašov je oličenje postsovjetskog kapitalizma - čovek koji je iz industrijskog sistema izrastao u jednog od najbogatijih ljudi planete. Njegova priča je kombinacija poslovnog instinkta, političkog konteksta i globalnih kontroverzi.

Dok jedni u njemu vide uspešnog industrijalca i investitora, drugi ga smatraju simbolom oligarhijskog sistema i ekonomije blisko povezane sa državnom moći.