Superjahta u vlasništvu sankcionisanog ruskog milijardera Alekseja Mordašova prošla je kroz Hormuški moreuz uprkos ograničenjima plovidbe koja su na snazi u ovom strateškom prolazu, pokazuju podaci servisa za praćenje brodova. Prolazak se dogodio u vreme pojačanih napetosti i pomorske blokade u regionu, piše Kijev independent.

Prema podacima servisa Marin Trafik i VeselFajnder, 142 metra duga jahta Nord isplovila je iz Dubaija i u noći 25. aprila prošla moreuz na putu ka Omanu.

Aleksej Mordašov je jedan od najmoćnijih ruskih oligarha i dugogodišnji simbol tranzicione elite koja je nastala posle raspada Sovjetskog Saveza. Rođen je 1965. godine u industrijskom gradu Čerepovcu, gde je i započeo karijeru u čeličani koja će kasnije postati njegova poslovna imperija.

Ključni trenutak u njegovom usponu desio se početkom devedesetih, kada je tokom privatizacije stekao kontrolu nad kompanijom Severstal, danas jednom od najvećih čeličana u Rusiji.

Od inženjera u fabrici do milijardera, Mordašov je tipičan primer ruske prve generacije ultrabogatih biznismena koji su profitirali u haotičnom periodu privatizacije.

Koliko je bogat Aleksej Mordašov

Bogatsvo Alekseja Mordašova procenjuje se na između 29 i 37 milijardi dolara, u zavisnosti od izvora i trenutnog stanja tržišta.

Po tim procenama često se nalazi na samom vrhu liste najbogatijih ljudi u Rusiji, a u nekim periodima bio je i apsolutno prvi. Njegovo bogatstvo direktno je vezano za vrednost akcija kompanije Severstal, ali i širok portfelj investicija koje kontroliše preko holdinga Severgrup.

Poslovna imperija i čime se bavi

Osnova bogatstva Alekseja Mordašova je čelik, ali njegov biznis daleko prevazilazi tu industriju.

Kao većinski vlasnik i predsednik kompanije Severstal, upravlja jednim od najvećih proizvođača čelika i rudarskih resursa u Rusiji.

Pored toga, preko investicione grupe ulaže u različite sektore, uključujući:

- telekomunikacije i medije,
- rudarstvo, uključujući zlato,
- turizam, gde je bio veliki akcionar evropskog giganta TUI,
- bankarstvo i industriju.

Ovakva diverzifikacija učinila ga je jednim od najuticajnijih ljudi ruske ekonomije, sa uticajem koji prevazilazi klasični industrijski sektor.

Kontroverze i sankcije

Karijeru Alekseja Mordašova prate brojne kontroverze, pre svega zbog njegove bliskosti sa ruskim političkim vrhom i uloge u ekonomiji države.

Nakon početka rata u Ukrajini, našao se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Velike Britanije, što je dovelo do zamrzavanja imovine i pokušaja zaplene njegove luksuzne imovine, uključujući jahte.

Njegova kompanija Severstal takođe je bila predmet pažnje jer su njeni proizvodi korišćeni u vojnoj industriji, što je dodatno pojačalo politički pritisak na njega.

U javnosti se često pominje i kao deo kruga oligarha bliskih predsedniku Rusije, što Zapad vidi kao ključni razlog za uvođenje sankcija.

Jahta "Nord“ i simbol luksuza

Jedan od najvidljivijih simbola bogatstva Alekseja Mordašova jeste superjahta Nord, vredna oko 500 miliona dolara, koja je često u centru pažnje zbog pokušaja zaplene i kretanja uprkos sankcijama.

Ova jahta, duga preko 140 metara, predstavlja demonstraciju ekstremnog luksuza, ali i globalnih političkih tenzija, jer je njeno kretanje često povezano sa pitanjem sprovođenja međunarodnih sankcija.

Aleksej Mordašov je oličenje postsovjetskog kapitalizma - čovek koji je iz industrijskog sistema izrastao u jednog od najbogatijih ljudi planete. Njegova priča je kombinacija poslovnog instinkta, političkog konteksta i globalnih kontroverzi.

Dok jedni u njemu vide uspešnog industrijalca i investitora, drugi ga smatraju simbolom oligarhijskog sistema i ekonomije blisko povezane sa državnom moći.

Kurir Biznis/Telegraf.rs

Ne propustitePlanetaITALIJA ZAPLENILA JAHTU RUSKOG MILIONERA! Sledeća na meti vila od 66 miliona?
PlanetaLOV NA BOGATSTVO RUSKIH MILIJARDERA! Krenula bežanija MEGA JAHTI po svetskim morima! Neke uspele da uteknu, mnoge oduzete! FOTO
PlanetaOVAKO RUSKI OLIGARSI VASPITAVAJU SVOJE POTOMKE: Prinčevima ne teče med i mleko! Mobilni koriste pola sata dnevno! VIDEO
PlanetaKUPUJE TRI RAJSKA OSTRVA: Tajkun želi da oformi novo Rusko Carstvo... u južnom Pacifiku
