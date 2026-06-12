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Ministar unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Republike Srbije i komesar za Ekspo 2027 Beograd Jagoda Lazarević, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić i komesar sekcije Češke Republike za Ekspo 2027 Beograd Krištof Šafer potpisali su danas u Ekspo 2027 Plejgraundu Ugovor o učešću Češke Republike na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd.

Potpisivanjem ugovora Češka Republika zvanično započinje pripreme za svoj nastup na izložbi, gde će se predstaviti zajedno sa državama i međunarodnim organizacijama iz celog sveta.

Govoreći o značaju učešća Češke Republike, ministarka Lazarević je istakla da je Češka jedan od ključnih trgovinskih partnera Srbije, sa obimom robne razmene od oko 2,5 milijarde evra, kao i značajno izvozno tržište za srpsku privredu.

„Veoma me raduje što danas potvrđujemo učešće Češke Republike na Ekspu 2027 Beograd. Češka je tradicionalno poznata po izvanrednim dostignućima u ekonomiji, nauci, privredi, kulturi i umetnosti, i uverena sam da će iskoristiti priliku i temu naše izložbe da predstave svoju zemlju i svoj narod na najbolji mogući način”, ocenila je Lazarević.

Foto: Dragan Kujundžić

Prema njenim rečima, Ekspo 2027 je prilika da dve zemlje nastave da grade svoje bilateralne odnose, kako političke tako i ekonomske, koji se intenzivno razvijaju, naročito poslednjih par godina.

Komesar sekcije Češke Republike za Ekspo 2027 Beograd Krištof Šafer podsetio je na značaj napornog rada i stalnog usavršavanja koji vode „ka zvezdama“ i istakao da će Češka 2027. godine imati svog kosmonauta na Međunarodnoj svemirskoj stanici, osvrćući se istovremeno i na značaj srpskog pronalazača Nikole Tesle.

„Naš paviljon na Ekspu doneće viziju da, ukoliko vredno radite, vredno učite i posvetite se svojim ciljevima, zaista možete da odletite na Mesec ili u svemir, jer Republika Češka sledeće godine šalje astronauta u svemir. To je glavna tema našeg paviljona. Takođe, pomislio sam da bi trebalo da Ekspo učinimo još većim, pa ćemo u Pragu organizovati svojevrsne Ekspo parkove i Ekspo ambasadu, u neposrednoj blizini spomenika Nikoli Tesli, velikom pronalazaču koji potiče iz ove zemlje“, rekao je Šafer.

Direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić poručio je da je Prag oduvek bio mesto gde su ljudi iz Srbije sticali znanja, dodajući da Češka ima dugu tradiciju kada su Ekspo izložbe u pitanju i da se raduje učešću te zemlje na izložbi u Beogradu sledeće godine.

„U prošlosti smo zajedno izgradili mnoge mostove, koji nas i danas povezuju kroz našu zajedničku istoriju, ali i obavezuju da i u budućnosti nastavimo da ih gradimo“, naveo je Jerinić.

On je izrazio uverenje da će Češka imati veoma atraktivnu postavku i nešto što će ostaviti dubok trag 2027. godine u Beogradu.

„Naša tema „Igra(j) za čovečanstvo“ poziva nas da nastavimo da gradimo mostove, da zajedno ispisujemo zajedničku istoriju i da budemo ponosni na nju“, zaključio je Jerinić.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine i tokom 93 dana okupiće zemlje, međunarodne organizacije, kompanije i posetioce iz celog sveta kroz programe posvećene sportu, muzici, inovacijama i kulturnoj razmeni.