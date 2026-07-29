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Dve stare štedne knjižice, koje su skoro pola veka stajale zaboravljene među porodičnim dokumentima, donele su neočekivano veliko bogatstvo jednom Italijanu. Fabio Mineti ih je pronašao tek nakon smrti svojih roditelja, kada je sređivao njihovu zaostavštinu, a ispostavilo se da se na njima nalazi novac čija današnja vrednost iznosi oko 110.000 evra.

Kako prenosi Dnevnik.si, Mineti je u martu 2022. godine, oko godinu i po dana nakon smrti oca, pregledao porodičnu dokumentaciju u kući u mestu San Đorđo Kanaveze, nedaleko od Torina. Među papirima je pronašao dve štedne knjižice otvorene sedamdesetih godina prošlog veka na imena njegovih roditelja, Luigija i Bernardine.

Na računima, otvorenim u tadašnjoj štedionici Cassa di Risparmio di Torino, nalazilo se više od pet miliona italijanskih lira. U trenutku kada je novac uplaćen radilo se o značajnoj sumi, ali je porodica tokom godina potpuno zaboravila na tu ušteđevinu. Računi nikada nisu zatvoreni, niti je novac sa njih podizan, navodi lokalni portal giornalelavoce.it.

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Posle ovog otkrića Mineti se obratio rimskom udruženju Giustitalia, koje pruža pomoć potrošačima i bavi se rešavanjem slučajeva starih štednih uloga i hartija od vrednosti.

Stručnjaci ovog udruženja izračunali su da je sadašnja vrednost ušteđevine višestruko veća od prvobitnog iznosa. Prilikom obračuna nisu uzeli u obzir samo konverziju italijanskih lira u evre, već i revalorizaciju, zakonske kamate, kao i obračun kamata na kamate koje su se nagomilavale tokom gotovo pet decenija.

Po okončanju postupka, banka koja je nasledila nekadašnju štedionicu trebalo bi da Minetiju isplati oko 110.000 evra.