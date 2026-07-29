Slušaj vest

Više od 60 kilograma hrane životinjskog porekla već je povučeno iz prodaje sa beogradskih pijaca zbog visokih temperatura koje značajno povećavaju rizik od kvarenja namirnica. Dok inspekcija nastavlja pojačane kontrole, građanima se upućuje apel da budu posebno oprezni prilikom kupovine mesa, mlečnih proizvoda, jaja i ribe.

Pojačane kontrole zbog tropskih temperatura

Kozomora ističe da su upravo letnji meseci period kada veterinarska inspekcija dodatno pojačava nadzor nad hranom životinjskog porekla, jer visoke temperature predstavljaju najveći rizik za njenu bezbednost.

- Veterinarska inspekcija u ovim temperaturnim režimima, odnosno u nenormalnim temperaturama koje nam slede, poseban fokus stavlja na kontrolu hrane životinjskog porekla, jer je ona najosetljivija. Nalazimo se svakodnevno na mestima prodaje, sprovodimo redovne kontrole, ali i vanredne nadzore koji su uglavnom pokrenuti na osnovu prijava građana. Koristim priliku da uputim apel svim potrošačima da vode računa gde kupuju, šta kupuju i na koji način hranu prenose od prodajnog objekta do svojih domova. Veoma je važno da takozvani hladni lanac bude što kraći kako bi se izbegao rizik od kvarenja hrane - rekla je Kozomor.

Dodaje da ovakve kontrole nisu novina, ali da su zbog aktuelnih vremenskih prilika dodatno intenzivirane.

- Svake godine sa početkom leta i rastom temperatura veterinarska inspekcija pojačava nadzor nad hranom životinjskog porekla, pre svega mesom, mlekom, ribom, jajima i mlečnim proizvodima koji zahtevaju strogo kontrolisane temperaturne uslove. Redovne kontrole postoje tokom cele godine, ali su sada dodatno pojačane. Samo u poslednjem kvartalu obavili smo više od 1.500 nadzora, kako redovnih, tako i vanrednih, na mestima prodaje, ali i u neregistrovanim objektima koji su otkriveni uglavnom na osnovu prijava građana - objasnila je ona.

Građani moraju da obrate pažnju

Šefica veterinarske inspekcije naglašava da veliku ulogu u zaštiti zdravlja imaju i sami potrošači.

- Moj savet građanima je da hranu kupuju isključivo na mestima koja su za to registrovana i predviđena. Tamo možemo biti sigurniji da je ispoštovan temperaturni režim čuvanja proizvoda. Prvo što svaki potrošač treba da uradi jeste da pogleda deklaraciju, rok trajanja i proizvođača. Slobodno možete i nadlanicom da proverite temperaturu proizvoda ako se nalazite u prodavnici. Veoma su važni i izgled, boja, miris, konzistencija proizvoda, kao i stanje ambalaže. Ukoliko primetite neprijatan miris, promenu boje, neuobičajenu teksturu ili oštećeno pakovanje, nemojte kupovati takvu hranu, a svaku sumnju prijavite veterinarskoj ili sanitarnoj inspekciji - poručila je Kozomor.

Foto: Kurir Televizija

Supermarketi bezbedniji od pijaca

Govoreći o rezultatima kontrola, Kozomora kaže da su razlike između pijaca i velikih trgovinskih lanaca primetne.

- U supermarketima je situacija znatno bolja nego na pijacama zato što postoji kontrolisan lanac snabdevanja, proizvodi dolaze iz registrovanih objekata, jasno su deklarisani i čuvaju se u propisanim uslovima. Zbog toga je bezbednije kupovati na mestima koja ispunjavaju sve zakonske uslove. Kada veterinarska ili bilo koja druga nadležna inspekcija utvrdi nepravilnosti, takva hrana se odmah uklanja iz prodaje i neškodljivo uništava. Naš osnovni cilj je da zaštitimo zdravlje potrošača i sprečimo promet nebezbedne hrane, ali i da suzbijemo sivu ekonomiju - naglasila je.

Jedan propust može da pokvari hranu

Na kraju razgovora uputila je još jedan apel građanima da i nakon kupovine pravilno čuvaju namirnice.

- Građani sve informacije mogu dobiti od veterinarske ili sanitarne inspekcije, ali i od samih prodavaca. Ipak, najvažnije je da pročitaju deklaraciju, obrate pažnju na rok trajanja i način čuvanja proizvoda. Tokom leta najveći problem nastaje kada ljudi kupe hranu pa je zaborave u automobilu ili je predugo drže van frižidera. Dovoljno je da nekoliko sati stoji na visokim temperaturama pa da postane nebezbedna za upotrebu. Zato moramo svi da budemo odgovorni i da vodimo računa kako o svom, tako i o zdravlju drugih - zaključila je Danijela Kozomora.

05:22 INSPEKCIJA POVUKLA VIŠE OD 60 KILOGRAMA HRANE! Evo koje namirnice prve stradaju na ovim vrućinama, inspekcija uputila hitno upozorenje Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs