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Zbog aktuelne i urgentne epizootiološke situacije u vezi sa afričkom kugom svinja i intenzivnijeg širenja ove opasne i izuzetno zarazne bolesti u pojedinim delovima Srbije, danas je u prostorijama Uprave za veterinu održan sastanak Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje afričke kuge svinja.

Analizirana je aktuelna epizootiološka situacija, sa posebnim osvrtom na ulazak virusa na velike farme i na posebno složenu epizootiološku situaciju u Mačvanskom i Sremskom okrugu, kao i na području Grada Beograda.

Sastanku su, osim predstavnika Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a po nalogu ministra prof. dr Dragana Glamočića, prisustvovali predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, brigadni general Radivoje Anđelković i pukovnik Predrag Maslovarić, predstavnici Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije, predstavnici veterinarskih specijalističkih instituta iz Beograda, Požarevca i Novog Sada i predstavnici Uprave za šume.

Ovim je dodatno ojačana koordinacija ključnih državnih institucija u cilju sprečavanja daljeg širenja bolesti.

Presek stanja i posledice zaraze

U razgovoru je konstatovano da je, zaključno sa 9. julom 2026. godine, afrička kuga svinja potvrđena kod domaćih svinja sa sledećim bilansom:

Bolest je registrovana na 496 gazdinstava u 18 opština i 8 upravnih okruga.

U zaraženim gazdinstvima uginulo je 1.015 svinja.

Eutanazirano je ukupno 10.515 životinja.

Razmotreni su efekti do sada preduzetih mera i dogovoreni naredni koraci, pre svega intenzivnija saradnja i hitno, odlučno i potpuno koordinisano postupanje i sprovođenje mera svih nadležnih organa i službi, uz konstataciju da je to od ključnog značaja za zaštitu domaćeg stočarstva i očuvanje svinjarske proizvodnje.

Sastanak na najvišem državnom nivou

S tim u vezi, ministar prof. dr Dragan Glamočić zakazao je za ponedeljak, 13. jul, sastanak na najvišem državnom nivou. Sastanku će prisustvovati predstavnici resornih ministarstava (poljoprivrede, odbrane, unutrašnjih poslova), predstavnici Kabineta predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, predstavnici Kabineta predsednika Vlade Srbije prof. dr Đure Macuta.

Načelnici upravnih okruga i predstavnici lokalnih samouprava na čijim teritorijama su registrovana žarišta.

Na današnjem sastanku Nacionalnog kriznog centra posebna pažnja bila je posvećena jačanju kontrole prometa svinja i kretanja životinja u zaraženim i ugroženim područjima. Ukazano je na neophodnost dosledne primene svih donetih rešenja i naređenih mera, svakodnevne prisutnosti i operativnosti regionalnih kriznih centara, intenzivnijeg rada veterinarske inspekcije i maksimalnog angažovanja lokalnih samouprava.

Apel vlasnicima svinja

Ministarstvo još jednom apeluje na sve vlasnike i držaoce svinja da pokažu najviši stepen odgovornosti i da dosledno primenjuju propisane mere biosigurnosti:

Prijavite promene: Svako uginuće ili pojava znakova bolesti kod svinja mora se odmah prijaviti nadležnom veterinaru ili veterinarskoj inspekciji.

Zabrana premeštanja: Svinje se ne smeju premeštati niti stavljati u promet suprotno propisanim merama.

Oprez pri kupovini: Ne kupujte životinje nepoznatog zdravstvenog statusa.

Uklanjanje leševa: Leševi uginulih životinja se ni u kom slučaju ne smeju uklanjati na nepropisan način.

Ministarstvo će nastaviti da redovno obaveštava javnost o aktuelnoj situaciji i svim aktivnostima koje se preduzimaju radi sprečavanja širenja afričke kuge svinja i zaštite stočarske proizvodnje u Srbiji.