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Na teritoriji opštine Ruma danas je proglašena vanredna situacija nakon što je na velikoj farmi u Hrtkovcima potvrđena afrička kuga svinja. Odluka je doneta kako bi se omogućilo hitno sprovođenje svih veterinarsko-sanitarnih mera i sprečilo dalje širenje bolesti.

Tim povodom oglasio se predsednik Opštine Ruma, koji je poručio da je situacija ozbiljna, ali da nema razloga za paniku, jer afrička kuga svinja nije opasna po zdravlje ljudi.

- Danas smo, nažalost, bili prinuđeni da proglasimo vanrednu situaciju na teritoriji opštine Ruma zbog pojave afričke kuge svinja, nakon što je virus potvrđen na velikoj farmi u Hrtkovcima. Svesni smo koliko je ova vest teška, pre svega za naše stočare, ali želim da poručim da nema mesta panici. Afrička kuga svinja nije opasna po zdravlje ljudi, ali je neophodno da svi budemo maksimalno odgovorni i da dosledno poštujemo sve mere koje propisuju nadležne službe, naveo je predsednik opštine.

On je istakao da je Opština Ruma od prvog trenutka stavila na raspolaganje sve svoje ljudske i tehničke kapacitete kako bi pomogla sprovođenje mera za suzbijanje zaraze.

- Apelujem na sve vlasnike svinja da svaku sumnju na bolest ili uginuće odmah prijave nadležnom veterinaru i da ne premeštaju životinje suprotno propisanim merama. Samo disciplinom i zajedničkim delovanjem možemo zaštititi stočni fond naše opštine, poručio je.

Dodao je i da će država obezbediti naknadu štete vlasnicima životinja koje budu eutanazirane u skladu sa zakonom i propisanim procedurama.

Na farmi "Mistral komerc" u Hrtkovcima u toku je eutanazija više od 11.000 svinja nakon potvrde afričke kuge svinja. Reč je o jednoj od najvećih pojedinačnih mera suzbijanja ove bolesti u Srbiji.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, direktna šteta procenjuje se na više od 1,5 miliona evra, a biće uništeno oko 1.100 priplodnih krmača, kao i više hiljada prasadi i tovljenika.

Nadležni upozoravaju da je Sremski okrug među područjima sa najvećim rizikom, zbog čega se sprovode pojačane mere kontrole, nadzora i biosigurnosti.

Afrička kuga svinja ne prenosi se na ljude niti predstavlja opasnost po zdravlje ljudi, ali izaziva ogromne ekonomske gubitke u stočarskoj proizvodnji.

Ministarstvo poljoprivrede apelovalo je na sve uzgajivače da svaku sumnju na bolest odmah prijave veterinarskoj službi, da ne premeštaju životinje bez odobrenja i da dosledno primenjuju propisane biosigurnosne mere.