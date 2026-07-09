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Dugotrajan niz ekonomskih kriza i talasi inflacije stavili su građane Nemačke pod veliki finansijski pritisak, zbog čega više od polovine stanovništva planira ozbiljne mere štednje i značajno smanjenje lične potrošnje. Veliko međunarodno istraživanje, čije rezultate prenosi Nemačka novinska agencija (dpa), pokazuje da prvi znaci stabilizacije privrede nisu uspeli da ublaže finansijsku neizvesnost i zabrinutost koju građani svakodnevno osećaju.

U okviru ovog opsežnog istraživanja anketirano je 5.000 ljudi u nekoliko evropskih zemalja, od čega je 1.000 ispitanika bilo iz Nemačke. Rezultati pokazuju da su Nemci veoma pesimistični - čak 79 odsto njih izrazilo je veliku zabrinutost za svoju finansijsku budućnost. To je više od proseka od 78 odsto zabeleženog u Nemačkoj, Irskoj, Italiji, Poljskoj i Velikoj Britaniji. U nemačkom uzorku, 28 odsto ispitanika očekuje da će se njihova finansijska situacija dodatno pogoršati u narednih 12 meseci.

Pored toga, 38 odsto građana Nemačke smatra da će im na kraju meseca ostajati znatno manje novca nego ranije, dok 18 odsto strahuje da neće moći na vreme da izmiri sve račune. Posebno zabrinjava podatak da sedam odsto ispitanika procenjuje da u narednom periodu neće biti u mogućnosti da plati kiriju ili ratu stambenog kredita, što ukazuje na ozbiljne probleme u kućnim budžetima.

Finansijski oprez postao svakodnevica

- Godine kriza i neizvesnosti narušile su osećaj sigurnosti kod mnogih ljudi. Neprestano suočavanje sa novim izazovima pretvorilo je finansijski oprez u svakodnevicu - izjavio je direktor kompanije Crif Frank Šlajn, komentarišući rezultate istraživanja.

On je dodao da "prvi pokazatelji stabilizacije privrede nisu uspeli da smanje finansijski pritisak koji građani osećaju“.

Zbog takvih okolnosti, 51 odsto anketiranih Nemaca planira da se sa finansijskom neizvesnošću izbori smanjenjem troškova. Među njima, 32 odsto planira umereno da smanji potrošnju, dok je 19 odsto spremno na ozbiljne i radikalne rezove.