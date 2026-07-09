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Počela je 115. kupališna sezona na Adi Ciganliji, omiljenom beogradskom izletištu poznatom kao "Beogradsko more", a sa prvim sunčanim danima na plaže stižu i brojni posetioci. Dok jedni planiraju osveženje u Savskom jezeru, druge najviše zanima koliko će ih ove godine koštati celodnevni boravak na Adi, od hrane i pića, do ležaljki, suncobrana i drugih sadržaja.

Kako bi sezona protekla bezbedno, uoči otvaranja obavljene su sve neophodne pripreme. Izvršena je dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija svih kabina, dok su travnjaci i drveće duž cele plaže tretirani protiv krpelja. Postavljene su bove koje u vodi obeležavaju bezbednu zonu za kupanje, a spasilačke kule vraćene su na svoje pozicije.

Kao i prethodnih godina, za bezbednost posetilaca zaduženi su spasioci, lekarska služba i obezbeđenje, koji će tokom cele sezone dežurati na Adi Ciganliji.

Koliko košta dan na Adi i kolike su cene?

Boravak na Adi može biti vrlo povoljan, ali i znatno skuplji, u zavisnosti od toga za šta se odlučite. Cene hrane i pića razlikuju se od lokala do lokala, dok se dodatno naplaćuju ležaljke, suncobrani i pojedini sportsko-rekreativni sadržaji.

- Cene su strašne, dve kafe su više od 800 dinara, svake godine su sve više. Ležaljke su oko 2.000, za pola dana su bile 500 dinara, ovo je pravi bezobrazluk. Za dve osobe potrebno je oko 10.000, bolje da ljudi idu na more - rekla nam je nezadovoljna žena na kupalištu.

- Mnogo je bolje biti na plaži, nego u kafiću, cena sladoleda je okej - dodala je druga.

- Cene su skočile kao da smo na moru, ležaljka je 2.000 dinara, kao u inostranstvu, cene u kafićima su standardne ali bi ipak usluga mogla da bude malo bolja - objasnila nam je sagovornica.

1/7 Vidi galeriju Kakve su cene hrane i pića na Adi Ciganliji Foto: Ilija Ilić

Ipak, oni koji žele da provedu dan na Adi bez velikih troškova imaju i besplatnu alternativu. Na Adi Ciganliji i dalje postoje slobodne plaže koje ne pripadaju ugostiteljskim objektima, pa posetioci mogu da ponesu svoje peškire, suncobrane, hranu i piće, bez obaveze da iznajmljuju ležaljke ili naručuju u kafićima.

Na taj način moguće je uživati u kupanju i odmoru uz minimalne troškove, dok oni koji žele više komfora mogu da biraju neku od brojnih plaža i ugostiteljskih objekata koji nude dodatne sadržaje.

Kafe i topli napici

U menijima se cene kafa kreću u proseku od 250 dinara do 450 dinara.

Domaća kafa 280 dinara

Espreso 355

Late 395

Plazma šejk 615 dinara Pivo i ostala alkoholna pića Točena i flaširana domaća piva od 410 do 590 dinara

Strana piva od 510 do 760 dinara.

Rakije od 315 do 515 dinara

Pelinkovac od 355 do 435 dinara

Votka od 390 do 545 dinara

Džin od 400 do 545 dinara

Viski od 390 do 580 dinara Palačinke

Cene palačinki se kreću u proseku od 300 do 470 dinara, u zavisnosti od punjenja i dodataka:

Slatke palačinke od 300 do 430 dinara

Slane od 470 do 890 dinara Roštilj

Ponuda roštilja je raznovrsna, a cene se kreću od 450 dinara pa sve do 1670 dinara.

Pljeskavica od 450 do 650 dinara

Gurmanska od 480 do 650 dinara

Ćevapi oko 550 dinara

Šiš ćevap oko 500 dinara

Kobasice od 550 do 600 dinara

Glavna jela se kreću od oko 1400 do 1670 dinara

Pored hrane i pića, dodatni trošak za posetioce mogu biti i brojni sadržaji koji su dostupni na Adi Ciganliji. Oni koji žele više komfora mogu da iznajme ležaljke i suncobrane, dok ljubitelji rekreacije imaju mogućnost da iznajme bicikle, rolere, pedaline ili rezervišu sportske terene za odbojku, tenis, fudbal i druge aktivnosti.

Cene se razlikuju u zavisnosti od vrste usluge i lokacije, pa je dobro unapred isplanirati budžet za celodnevni boravak na "Beogradskom moru".

Cene ležaljki od 500 do 2.000 dinara (krevet).

Iznajmljivanje bicikla od 400 do 800 dinara.

Iznajmljivanje terena po satu 2.500 dinara

Sa početkom 115. kupališne sezone, Ada Ciganlija i ovog leta očekuje veliki broj Beograđana i turista, koji će na "Beogradskom moru" potražiti osveženje tokom vrelih letnjih dana.