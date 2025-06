BEOGRADSKO MORE VAS MOŽE PAPRENO KOŠTATI! Evo koliko košta dan na Adi Ciganliji: Čini se da su cene drastično skočile, a zašto je to tako? Izvor: Kurir televizija

- Čini mi se da su cene znatno više nego što je to bilo ranijih godina, sad, postavlja se pitanje zašto je to tako, u svakom slučaju jeste inflacija koja je tu negde iznad 4, 4 i po posto, stvara pritisak na cene - kaže ekonomista Vladimir Vasić.

- Cene u ugostiteljskim objektima su porasle zato što je porasla i cena radne snage, na to svakako ima uticaj izražena letnja sezona, i zimska takođe, ali letnja dosta više, s obzirom na to da su plate neuporedivo veće u primorskim mestima, i u zemljama okruženja, tako da to utiče na krajnju formiranu cenu koja se formira u ugostiteljskim objektima. Da li je porast cena opravadan, složiću se sa tim da jeste, s obzirom na to da su materijalna dobra, namirnice, i sve ostalo što je potrebno da bi ugostiteljski objekat funkcionisao, da je drastično povećanje u toku, da je aktuelno i da traje neko vreme, isto na to dosta utiče i povećanje cene radne snage - kaže Mladen Stojanović, Udruženje ugostitelja Srbije.