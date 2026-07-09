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Kažu da su psi jedina bića koja svoje vlasnike svakog dana dočekuju kao da su im najvažniji na svetu. I to je jedan od razloga zbog kog većina danas ne može da zamisli život bez njih.

A kada vlasnici nisu tu, na scenu stupa neko ko je od poverenja, odgovornosti i ljubavi prema životinjama napravio profesiju.

Devet pasa različitih karaktera, jedan voli da trči, drugi zastajkuje na svakom ćošku, a treći voli da se mazi sa decom.

1/5 Vidi galeriju Moj biznis: Nikša, šetač pasa iz Beograda Foto: RTS Printscreen

Nikša Herman kaže da su potrebe pasa prilično jednostavne, oni žele da se kreću, njuškaju, igraju.

"Pokupim ih sve zajedno i onda ih odvedem na Kalemegdan, oni u tom ambijentu dobijaju sve na jednom mestu", dodao je Herman.

Pre pet godina vratio se iz Vijetnama gde je radio kao učitelj engleskog jezika. Udomio je psa Limu koji sada ima čak osam prijatelja.

Lima svakodnevno ima osmočlano društvo za igru i šetnju jer ih sve njegov vlasnik čuva. Kako kaže, počeo je tako što su ga prijatelji zamolili da im pričuva pse, a onda je shvatio da time želi da se bavi.

Foto: RTS Printscreen

"Želim da se igram sa psima, tako da sam spojio lepo i korisno i ostvario svoj neki dečji san", kaže Herman.

Nikši se san ostvario, ali se sigurno ostvario i onima o kojima brine, iako oni ne umeju da kažu, umeju da pokažu.

Za sebe kaže da ima najlepšu kancelariju na svetu – reku i obalu. Osim toga što čuva i u šetnju izvodi pse čiji su vlasnici na putu ili na poslu, za neke pse koje je sklonio sa ulice uz pomoć prijatelja pronašao je i dom.

Foto: RTS Printscreen

"Pre nego što ode u svoj dom, treniram sa njima, radim, mentalno ih stimulišem, igram se sa njima, oni se međusobno igraju, druže. Imamo jednu glavnu jutarnju šetnju, nakon koje se vratimo da klopaju. Kasnije ih izvedem opet, tokom dana tri ili četiri puta ukupno", objasnio je Herman.

Kako kaže, posao je zahtevan, ali može da bude i unosan. Ipak, nema problema sa komšijama, jer su on i psi uglavnom napolju, a ispred zgrade društvo bude i veće jer se pridruže i komšijski psi. Iza ovih osam povodaca stoje iskustvo, strpljenje i mnogo ljubavi prema životinjama.