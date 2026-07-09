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"Zeleni" bager težak je 1.655 tona, ima kapacitet 3.150 kubnih metara otkrivke na sat i deo je velike investicije Elektroprivrede Srbije u četiri nova rudarska sistema za nove kolubarske kopove "Radlјevo" i Polјe "E".

- Na dva montažna placa u toku su najveće montaže rudarskih mašina, vrednosti oko 450 miliona evra, koje će obezbediti veću proizvodnju otkrivke i uglјa u narednim godinama u Rudarskom basenu Kolubara. Klјučno je da svi izvođači radova ostanu maksimalno posvećeni i da se poštuju rokovi kako bi ove složene rudarske mašine bile spremne za rad u skladu sa planovima - rekao je generalni direktor EPS-a Dušan Živković tokom obilaska montažnog placa u Kaleniću.

Na istoj lokaciji intenzivno se radi i na još jednom rotornom bageru, ispitivanje opreme je u toku i on bi na jesen trebalo da se pridruži odlagaču, koji već radi na našem najmlađem kopu i zajednički će podići kapacitet proizvodnje otkrivke i ubrzati početak proizvodnje uglјa.

Obilasku je prisustvovao i pomoćnik ministra rudarstva i energetike za geologiju i rudarstvo Ivan Janković, koji je istakao da je veoma važno ubrzati dinamiku montaže i ispitivanja opreme.

- Sigurnost proizvodnje uglјa i električne energije u termo kapacitetima je jedan od prioriteta i uslova za obezbeđenje energetske sigurnosti države i zbog toga su poslovi na montaži opreme za Radlјevo i Polјe E trenutno najznačajniji u rudarskom sektoru - rekao je Janković.

Generalni direktor EPS i pomoćnik ministra rudarstva i energetike za geologiju i rudarstvo obišli su i radove na montažnom placu u Vreocima, gde se montiraju rudarske mašine za dva BTO sistema koji će raditi na Polјu "E".