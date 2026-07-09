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Vojin Kusić iz Srpca u Bosni i Hercegovini kaže da je njegova supruga bila neodlučna u vezi pogleda koji je htela da ima s njihovog prozora, pa je smislio rešenje - rotirajuću kuću. Kuće koje se okreću oko svoje ose i nisu neka novost u svetu, ali na našim prostorima se privrednik Kusić tek nedavno odlučio na takav poduhvat.

Sagradio je kuću veličine 56 kvadrata, sa predivnim pogledom na Novu Gradišku i Slavonski Brod, odnosno, Laktaše, zavisno od toga na koju stranu je okrenuta.

- Bilo je zahteva koliko hoćeš, a meni je to dosadilo, pa sam odlučio da napravim kuću koja se okreće, pa nek okreće koliko hoće. I ulaz kuće ide okolo, pa ako ako vidiš u nedelju goste, okreni kuću na drugu stranu, valjda će se ljudi vratiti - rekao je uz osmeh Vojin Kusić koji je kuću pravio šest godina.

Rotirajuću kuću napravio sam

Posebno je neobičan osećaj kada se nalazite unutar rotirajuće kuće. Iako se na trenutke čuje pucketanje, Vojin tvrdi da nema opasnosti da će okretanje oštetiti kuću.

A razlog što se odlučio na ovakav poduhvat je da udovolji željama svoje supruge, koja nije mogla da se odluči da li želi da ima pogled na put ili ne.

- Kada sam pravio porodičnu kuću, žena je rekla: "Želim da spavaća soba bude pored puta da me bude sunčevi zraci". Dnevni boravak je išao s druge strane. Onda joj je to dosadilo. "Osećam se zatvorena kao u kavezu. Hoću da vidim ko mi uđe u dvorište, da mi je pored puta", kazala je. Tada sam pregradio zid. Pravio dnevni boravak s druge strane i pune ruke posla. Onda sam počeo ovo da radim. Kada su me pitali zašto, rekao sam da mi je dosadilo. Žena čas hoće s ove, čas hoće s one strane. Sada se okreće pa neka vidi kako će - rekao je Kusić.

Zanimljivo je da je Vojin kuću većinom izgradio i isprojektovao sam. Za sebe kaže da je samouk čovek s osam razreda.