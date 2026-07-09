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Cena barela samo juče skočila je više od sedam odsto. Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije rekao je da se cena juče dramatično promenila i da je prosečna cena oko 80 dolara po barelu. Istakao je da i da je cena sirove nafte u Srbiji u ukupnoj ceni goriva zastupljena od 20 do 30 odsto, a da su nabavne cene takve da maloprodaja nije u mogućnosti da ponudi niže od toga.

Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije rekao je za RTS da se cena barela nafte tokom jučerašnjeg dana dramatično promenila i da je već sad prosečna cena oko 80 dolara po barelu.

- Ovaj strmoglavi pad koji je bio u poslednjih par meseci zapravo je posledica toga što su iz Persijskog zaliva izašli brojni brodovi sa naftom, povećali su samim tim ponudu. U istom tom periodu su Ujedinjeni Arapski Emirati izašli iz OPEK-a i povećali svoju ponudu. Takođe, Iran, ne znam koliko je to bilo u javnosti zastupljeno, Iran je dobio opštu licencu za pravo prodaje svoje sirove nafte celom tržištu i to je trajalo sve do 7. jula - naveo je Mićović.

Sutra će biti objavljene nove cene goriva na našim pumpama. Mićović je objasnio da cena sirove nafte nikada ne utiče direktno na naše cene.

Kako je naveo, od 18. juna je krenuo rast kotacije dizela, a da je 7. jula cena bila 983, dok su berze javile da je trgovina juče završena sa cenom dizela od preko 1.100 dolara po barelu.

- To su opet one dramatične promene koje moraju da dovedu do promene cene goriva, jer jednostavno, nabavna cena, ne mogu benzinske stanice da nabave po drugoj ceni od one koja je referisana na ovoj kotaciji - objasnio je Mićović.

"Cena sirove nafte u ukupnoj ceni goriva zastupljena od 20 do 30 odsto"

Na pitanje zbog čega cene goriva u Srbiji ne prate cene nafte na svetskom tržištu, Mićović odgovara da je cena sirove nafte u ukupnoj ceni goriva zastupljena od 20 do 30 odsto.

Foto: Shutterstock, Kurir TV

- U svim zemljama, najmanje polovina ili više ili manje od polovine cene su državne dažbine. Znači, na to nikako ne utiče cena sirove nafte. Kad u onoj drugoj polovini uzmete šta je cena sirovine, šta je cena transporta, prerade, složene prerade, distribucije i tako dalje. Očekivanja su velika zato što se cena sirove nafte, cena same sirovine se tako menja - naveo je Mićović.

Objasnio je i da su nabavne cene takve da maloprodaja nije u mogućnosti da ponudi niže od toga.

- Uostalom, kod nas država određuje cene, ne tržište, ali moraju da uzmu ovo u obzir, jer svako odstupanje od ovih vrednosti zapravo dovodi do nestabilnosti i rizika snabdevanja - istakao je Mićović.

"OPEK bez Emirata mora dodatno da menja svoju politiku"

OPEK povećava proizvodnju sirove nafte. Tomislav Mićović objašnjava da ta organizacija sada, bez Ujedinjenih Arapskih Emirata, mora dodatno da menja svoju politiku.

- Sedam najvećih proizvođača sirove nafte unutar OPEK-a se dobrovljno prijavilo da regulišu količine i spram onoga što su UAE radili do sada. Oni će naravno pod ovim uticajem pada smanjivati i 5. jula su imali sastanak gde su doneli odluku o smanjenju cele grupacije OPEK plus, gde je i Rusija, tako da ta njihova regulacija bez UAE značajno slabije efekte može da ostvari nego onako. Videćemo sad kako će se to odraziti jer nije to više jedini i nije presudni element u formiranju cene sirove nafte - objasnio je Mićović.

Na pitanje šta može da se očekuje do kraja godine, Mićović je rekao da u ovakvim okolnostima to spada u dugoročne prognoze i da niko početkom godine, kada je cena nafte bila 60 dolara po barelu, nije mogao da nasluti toliki skok.