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Cene nafte skočile su u sredu na najviši nivo u poslednjih nekoliko nedelja, dok su akcije na berzama pale, nakon što je predsednik Tramp izjavio da smatra da je primirje sa Iranom "završeno", usred nestabilna 24 sata u regionu Persijskog zaliva.

Trampova administracija pokrenula je seriju napada na Iran i ukinula izuzeće koje je Iranu omogućavalo prodaju nafte. Akcije protiv Irana u utorak bile su odmazda za ovonedeljne napade na tankere u Ormuskom moreuzu, ključnom kanalu za snabdevanje sveta energijom.

Centralna komanda SAD saopštila je da je pogodila preko 80 meta u Iranu, uključujući desetine malih čamaca koje koristi iranska vojska, „kako bi se smanjila sposobnost Irana da nastavi sa napadima na međunarodnu trgovinu”. Iranska vojska je uzvratila gađanjem 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu, produžavajući ciklus odmazde koji bi mogao da ugrozi tek započeti oporavak pomorskog saobraćaja u regionu.

Oštar skok cena nafte prekida relativni period zatišja

Cene energenata na globalnom tržištu oštro su reagovale na najnoviju eskalaciju:

Sirova nafta Brent (međunarodna referentna vrednost): Porasla je za 6%, premašivši iznos od 78 dolara po barelu, što je najviši nivo u više od dve nedelje. Nedavni skok vratio je naftu iznad njene predratne cene od oko 72 dolara.

WTI nafta (američka referentna vrednost): Skočila je na više od 74 dolara po barelu (pre rata ovom naftom se trgovalo po ceni od 67 dolara).

Foto: YONHAP/YNA

Cene benzina u SAD: Nacionalna prosečna cena iznosila je 3,80 dolara po galonu, što je za 27% više nego uoči rata krajem februara.

Danijela Hotorn, analitičarka u brokerskoj kući Capital.com, izjavila je da su investitori smatrali primirje „krhkim, ali na kraju održivim”, sve dok Trampovi komentari u sredu to nisu doveli u pitanje. „Svaka sugestija da su pregovori propali povećava rizik od ponovnih prekida u snabdevanju ili strožih sankcija”, navela je Hotorn.

Ugrožen nesigurni oporavak pomorskog saobraćaja

Napadi u utorak na tri komercijalna broda – uključujući saudijski naftni tanker i katarski brod za prevoz tečnog prirodnog gasa – zapretili su da zaustave protok energenata kroz Ormuski moreuz. Brodski saobraćaj se prethodno donekle oporavio jer su brodovlasnici stekli više samopouzdanja za plovidbu ovim spornim vodenim putem.

Zajednički centar za pomorske informacije, koji procenjuje pretnje na visokorizičnim plovidbenim rutama, saopštio je da je rizik sada „ozbiljan” (povećan sa „značajnog”), pri čemu se dalja neprijateljska dejstva smatraju verovatnim.

Stanje u brodskom saobraćaju

Kroz moreuz je u utorak prošao samo 41 brod, dok je pre rata ta brojka rutinski iznosila preko 130 brodova dnevno.

Većina brodova koristila je iranski koridor, za koji su iranske vlasti tvrdile da je jedina održiva ruta.

Samo dva broda koristila su omansku rutu, na kojoj američka mornarica pruža navigacionu podršku. Sredina moreuza smatra se opasnom zbog rizika od mina.

Arsenio Domingez, generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije, apelovao je na operatere da izbegavaju moreuz, ističući da bi to moglo izložiti skoro 6.000 pomoraca zarobljenih u Zalivu „nepotrebnoj opasnosti”.

Pad na berzama

Investitori na berzama su do sada uglavnom delovali fokusiraniji na izglede tehnoloških kompanija i razvoj veštačke inteligencije (AI) nego na rat u Iranu. Međutim, najnoviji talas sukoba je promenio situaciju:

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SAD: Fjučersi na indeks S&P 500 pali su za 1%, što ukazuje na pad po otvaranju tržišta u Njujorku. Akcije tehnoloških kompanija i proizvođača poluprovodnika takođe su pod pritiskom.

Evropa i Azija: Akcije su takođe zabeležile pad, koji se ubrzao sa eskalacijom sukoba u Zalivu.

Ipak, mnogi tržišni stratezi ostaju optimistični. „Tema veštačke inteligencije je netaknuta, a snažni prihodi su na putu”, napisao je menadžer kapitala Luis Navelije. „Situacija sa Iranom i dalje baca senku i šansa za iznenadnu visoku eskalaciju nije isključena, ali bi eventualno rešenje bilo snažan katalizator za značajan rast na tržištima.”