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U vrelim letnjim danima mnogi spas od vružine pronalaze na gradskim bazenima ili na rečnim plažama. Mnogi sanjaju da imaju bazen u dvorištu i da mogu da se rashlade kad god im padne na pamet. Međutim, cene bazena su izuzetno visoke čak i kad birate one montažne koje spadaju u jeftiniju opciju i za čije postavljanje vam nije potrebna dozvola.

A, šta ako vam kažemo da postoji mogućnost da napravite bazen za samo 70 evra, a sve je gotovo za dva sata. Još ako živite na selu cena izgradnje može biti i niža.

Bazen od bala slame

Naime, poslednjih godina na selima su popularni bazeni od slame. Verovali ili ne, rolo bale slame nakon žetve pšenice mogu biti odlična osnova iza izgradnju privremenog bazena u kome možete da se rashladite za malo para.

Bazen od bala slame pravi se ređanjem bala u krug, njihovim obezbeđivanjem gurlet trakama i oblaganjem unutrašnjosti debelim građevinskim najlonom. Za bazen prečnika ood tri do četiri metra potrebno je između 16 i 20 bala slame, čvrst najlon dimenzija 12 × 12 metara, i dobra traka za fiksiranje.

Izrada bazena korak po korak: Izbor lokacije : Pronađite ravan teren u dvorištu i očistite ga od kamenja ili oštrih grana koje mogu oštetiti najlon.

: Pronađite ravan teren u dvorištu i očistite ga od kamenja ili oštrih grana koje mogu oštetiti najlon. Postavljanje bala: Poređajte bale slame u krug ili oblik po želji. Vodite računa da su bale čvrsto zbijene i da im je ravna strana okrenuta ka unutrašnjosti bazena.

Poređajte bale slame u krug ili oblik po želji. Vodite računa da su bale čvrsto zbijene i da im je ravna strana okrenuta ka unutrašnjosti bazena. Učvršćivanje konstrukcije: Povežite bale kaiševima, gurtnama ili čvrstom užadima i dobro ih zategnite kako se ne bi razmakle pod pritiskom vode.

Povežite bale kaiševima, gurtnama ili čvrstom užadima i dobro ih zategnite kako se ne bi razmakle pod pritiskom vode. Zaštita i izolacija: Prekrijte unutrašnjost bala geotekstilom ili starim ćebadima kako bodlje iz slame ne bi probušile najlon.

Prekrijte unutrašnjost bala geotekstilom ili starim ćebadima kako bodlje iz slame ne bi probušile najlon. Postavljanje najlona: Ubacite veliki, vodootporni građevinski najlon (foliju) unutar kruga. Pažljivo ga raširite i utisnite uz ivice.

Ubacite veliki, vodootporni građevinski najlon (foliju) unutar kruga. Pažljivo ga raširite i utisnite uz ivice. Punjenje i fiksiranje: Počnite polako da sipate vodu. Kako se bazen puni, voda će pritiskati najlon uz bale i oblikovati ga. Višak najlona koji viri preko bala možete pričvrstiti kanapom ili trakom.

Izrada osnovnog bazena od bala slame košta između 4.500 i 8.500 dinara (od 40 do 70 evra). Ovo ga čini ubedljivo najjeftinijom opcijom za letnje osveženje u poređenju sa klasičnim bazenima na naduvavanje ili montažnim bazenima.

Evo detaljne računice po stavkama za bazen srednje veličine: Male četvrtaste bale slame : 1.600 - 3.000 dinara (potrebno je između 16 i 20 bala, a cena po komadu je od 100 do 150 dinara). Ako živite na selu i imate svoju slamu uštedećete ove pare

: 1.600 - 3.000 dinara (potrebno je između 16 i 20 bala, a cena po komadu je od 100 do 150 dinara). Ako živite na selu i imate svoju slamu uštedećete ove pare Debeli građevinski najlon (folija) : 1.500 - 3.000 dinara (najlon debljine 0,15 mm ili 150 mikrona košta oko 40 do 50 dinara po kvadratu)

: 1.500 - 3.000 dinara (najlon debljine 0,15 mm ili 150 mikrona košta oko 40 do 50 dinara po kvadratu) Gurtne ili zatezne trake: 1.000 - 2.000 dinara (potrebna su vam 2-3 kompleta čvrstih traka sa šnalom za vezivanje tereta kako biste osigurali da se slama ne razmakne pod pritiskom vode).

1.000 - 2.000 dinara (potrebna su vam 2-3 kompleta čvrstih traka sa šnalom za vezivanje tereta kako biste osigurali da se slama ne razmakne pod pritiskom vode). Zaštitna podloga : 0 dinara (unutrašnjost možete obložiti starim ćebadima, ceradama ili kartonima koje već imate kod kuće).

: 0 dinara (unutrašnjost možete obložiti starim ćebadima, ceradama ili kartonima koje već imate kod kuće). Dodatni (opcioni) troškovi: Ako želite da voda u bazenu traje duže od nekoliko dana, biće vam potrebna hemija i filtracija. Tablete hlora i algicid su oko 1.500 dinara za bazični letnji komplet.

Ako želite da voda u bazenu traje duže od nekoliko dana, biće vam potrebna hemija i filtracija. Tablete hlora i algicid su oko 1.500 dinara za bazični letnji komplet. Mala pumpa sa filterom: Od 4.000 do 6.000 dinara (ukoliko odlučite da je montirate preko ivice bazena)

Za izradu bazena od bala slame potrebno je nešto više od dva sata rada ne računajući vreme koje je potrebno da se bazen napuni vodom. Za bazen prečnika od tri do četiri metra i zapremine od 5.000 do 7.000 litara vode punjenje preko običnog baštenskog creva može trajati između četiri i sedam sati. Preporuka je da se koriste bale od slame koja ostaje posle žetve pšenice zato što su čvršće i postojnije od bala sena koje se dobija od osušene trave.