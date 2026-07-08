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Pre nego što tokom Ekspa 2027 počnu hiljade poslovnih sastanaka, investicionih foruma i međunarodnih susreta, u okviru zvaničnog Ekspo biznis programa održaće se ITU AI for Good Impact Europe, prvi evropski samit ove globalne inicijative Ujedinjenih nacija.

Ovaj veliki događaj, posvećen temi koja već danas menja svet – veštačkoj inteligenciji, biće održan 17. maja i označiće početak 93 dana tokom kojih će Ekspo 2027 postati mesto na kome se razgovara o tehnologijama koje oblikuju budućnost.

Globalni značaj inicijative

Kao evropski događaj globalne inicijative Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), samit će okupiti lidere vlada, međunarodnih organizacija, naučnike, predstavnike industrije, investitore i tehnološke kompanije. Glavni cilj je diskusija o tome kako veštačka inteligencija može da unapredi:

Ekonomiju i industriju,

Zdravstvo i obrazovanje,

Javnu upravu,

Kao i o tome kako njen razvoj učiniti odgovornim, bezbednim i usmerenim ka čoveku.

Značaj ovog događaja potvrđuje и činjenica da je AI for Good Global Summit, koji se svake godine održava u Ženevi, vodeći svetski skup Ujedinjenih nacija posvećen veštačkoj inteligenciji. Primera radi, ovaj samit je 2025. godine okupio:

Više od 11.000 učesnika iz 169 zemalja,

Preko 100 ministara i predstavnika regulatornih tela,

Više od 60 ambasadora, što ga svrstava među najuticajnije svetske događaje u oblasti novih tehnologija. Priznanje za Srbiju i Ekspo biznis program

Za Srbiju kao domaćina AI for Good Impact Europe, održavanje ovog samita je mnogo više od organizacije jednog prestižnog skupa. To je međunarodno priznanje da je zemlja prepoznata kao jedan od lidera digitalne transformacije u ovom delu Evrope, ali i prilika da Srbija ojača svoju poziciju mesta gde se susreću inovacije, investicije i globalna partnerstva.

Inovativni biznis program i sadržaj izložbe predstavljaju jedan od strateških stubova predstojećeg Ekspa. Tokom 93 dana trajanja manifestacije biće organizovani:

Globalni samiti i tematski poslovni forumi,

Investicioni događaji,

Prezentacije zemalja učesnica,

Okrugli stolovi i brojni B2B (poslovni) susreti.

Ove aktivnosti okupiće predstavnike kompanija, inovatore, naučnike i donosioce odluka, pretvarajući Srbiju u jedno od najznačajnijih mesta za globalni dijalog o budućnosti privrede, tehnologije i inovacija.