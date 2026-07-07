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Ugovor kojim je potvrđeno učešće japanskog instituta Džispri (GISPRI - Global Industrial and Social Progress Research Institute) na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd potpisan je danas.

Dokument su u Ekspo 2027 Plejgraundu na Beogradskom sajmu potpisali direktor kompanije Ekspo 2027 Danilo Jerinić i predstavnik instituta Džispri, nekadašnji generalni sekretar Ekspa 2005 Aiči, Tošio Nakamura.

Nakon potpisivanja saopšteno je da će se japanski institut na Ekspu 2027 predstaviti u okviru Zone najboljih praksi, gde će imati svoj paviljon.

Jerinić je rekao da ovo partnerstvo potvrđuje kontinuitet saradnje i razmene iskustava među organizatorima svetskih izložbi.

On je dodao da su međunarodne izložbe mnogo više od događaja koji traju nekoliko meseci, jer predstavljaju mesta na kojima se razmenjuju ideje, iskustva i uspostavljaju dugoročna profesionalna poznanstva.

- Svaki domaćin nadovezuje se na iskustva svojih prethodnika i ostavlja svoje nasleđe onima koji dolaze posle njega. Upravo taj kontinuitet čini ekspo zaista jedinstvenim - rekao je Jerinić.

On je naveo i da je tokom prethodne dve godine imao priliku da sarađuje sa brojnim stručnjacima koji su učestvovali u organizaciji prethodnih Ekspo izložbi širom sveta.

Kako je naglasio, članovi "ekspo porodice" nastavljaju da prenose znanje i iskustvo na buduće organizatore.

Prema njegovim rečima, ova izložba posebno je značajna i za razvoj volonterizma i da organizatori Ekspa 2027 žele da ostave trajno nasleđe i u toj oblasti.

- Raduje me što imamo prijavljene volontere iz Japana koji će biti deo našeg volonterskog programa i koji će imati priliku da svoje iskustvo i pristup volonterizmu razmene sa volonterima u Srbiji - rekao je Jerinić.

Naglasio je i da će Ekspo 2027 biti prostor susreta nauke, tehnologije, sporta, obrazovanja, umetnosti i privrede, sa ciljem razmene novih ideja i razgovora o budućnosti, kao i da učešće Džisprija na ovoj specijalizovanoj izložbi u Beogradu 2027. dodatno potvrđuje značaj Zone najboljih praksi.