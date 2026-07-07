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Pred zgradom opštine Arilje danas su se okupili proizvođači maline iz Arilja, Požege, Ivanjice, Nove Varoši i Prijepolja, koji su nezadovoljni otkupnom cenom od oko 400 dinara po kilogramu.

Predstavnici malinara iznose svoje zahteve na sastanku sa predsednikom Opštine Arilje Predragom Maslarom, prenosi RTS.

Od Ministarstva poljoprivrede očekuju subvencije ako otkupljivači ne podignu cenu maline.

"Kontinuiran dijalog sa proizvođačima maline"

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je ranije danas da se održava kontinuiran dijalog sa proizvođačima maline i da je komunikacija bolja nego prethodnih godina.

Istakao je da je trenutna otkupna cena maline među višima u regionu i dodavši da se ne može potpuno izdvojiti od tržišnih kretanja u svetu.

Biznis Kurir

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