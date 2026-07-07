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Gradski urbanista Marko Stojčić izjavio je da veruje da će prva linija metroa Železnik-Mirijevo biti završena do 2030. godine, dok bi se delovi stanica mogli videti 2028. godine.

On je rekao da u narednih godinu dana neće biti vidljivih nadzemnih konstrukcija, dok će u 2028. godini građani moći da vide nadzemne delove stanica prve linije metroa.

- Kada saberemo sve radove, izgradnja metroa je najobimniji posao koji je ova država obavljala. Naredne četiri godine je planiran rok za izgradnju prve metro linije i ja duboko verujem da taj rok neće biti probijen - rekao je Stojčić.

Na pitanje da li su potpuno spremne lokacije za spuštanje "krtica" za kopanje tunela za metro, Stojčić je rekao da su radovi na lokaciji na Paliluli, gde će biti okno u koje će se ubaciti ta krtica i krenuti ka Makiškom polju do Mirijeva, značajno odmakli, i dodao da su sve pozicije manje-više spremna kada je reč o stanicama.

1/5 Vidi galeriju Detalji o izgradnji Beogradskog metroa Foto: Miroslav Čučković, JKP Beogradski metro i voz, Printscreen, Alberto_Rodriguez/Shutterstock

Najizazovnija stanica će biti Trg Republike i Staklenac, istakao je on i dodao da su u završnoj fazi pripreme za iseljenje stanara u Staklencu koji treba da bude porušen, kako bi se napravila najvažnija metro stanica u Beogradu.

- U prvoj liniji metroa izazovno je tih pet ili šest stanica koje se nalaze u gradskoj zoni jer su dosta velike te površine samog gradilišta koje će se tu nalaziti. Moraćemo da imamo nekoliko različitih preusmeravanja saobraćaja, a da opet saobraćaj funkcioniše. Svaka stanica je jedan ogroman objekat, kao podzemna garaža, to su dosta zahtevni radovi koji treba da se poklope sa tunelom koji kopa krtica - objasnio je on.

Kada je reč o drugoj liniji metroa, Stojčić je rekao da sve što se bude dešavalo na prvoj liniji, nakon dve godine će biti urađeno i na drugoj liniji metroa, napomenuvši da je vrlo važno da druga linija prati prvu liniju zato što će to pomoći da građani u punom kapacitetu koriste metro sistem.

Novi urbani deo Beograda

Govoreći o građevinskim radovima na samom objektu depoa na Makiškom polju, Stojčić je rekao da su trenutno u toku građevinski radovi koje građani suštinski ne mogu mnogo da vide, jer se radi o betonskim konstrukcijama koje su pod zemljom, i dodao da će se konkretna kontura objekta videti tek krajem ove godine.

- To je ogroman prostor, ali radovi idu kako treba. U narednoj godini već možemo očekivati da uđemo u neku završnu fazu svih radova na Makiškom polju - poručio je on.

Foto: Kurir TV

Osvrćući se na planirani izgradnju ogromnog urbanog bloka za preko 6.000 stanovnika sa zgradama do 12 spratova, školom i vrtićem na Makiškom polju, Stojčić je rekao da će stambeni blokovi u tom delu biti dovoljno udaljeni od industrijsko-tehnološkog kompleksa i depoa, kako životna sredina budućih stanara ne bi trpela.