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Ako razmišljate o renoviranju doma, jedan savremeni trend sve više privlači pažnju i menja način na koji se uređuju kuhinje. Reč je o konceptu koji klasičnu sudoperu stavlja u drugi plan, dok glavnu ulogu preuzima takozvana radna sudopera.

Ona više nije namenjena isključivo pranju posuđa, već predstavlja multifunkcionalni radni centar u kuhinji. Zahvaljujući praktičnom rešenju sa ugrađenim policama i dodacima, na nju se jednostavno postavljaju daske za sečenje, cediljke i oceđivači, čime se olakšava priprema hrane.

Foto: Volff / Alamy / Profimedia

Manje nereda, više funkcionalnosti

Jedna od najvećih prednosti ovog rešenja jeste što omogućava da se veliki deo kuhinjskih poslova obavlja na jednom mestu. Umesto da se priprema namirnica odvija na različitim delovima radne ploče, pranje, sečenje, ceđenje i priprema za serviranje mogu da se obave u okviru jedne radne stanice. Na taj način ostatak kuhinje ostaje uredniji, a čišćenje je jednostavnije i brže.

Pored kuhinje, radna sudopera predstavlja praktično rešenje i za kućne barove. Ljubitelji okupljanja i druženja mogu iza šanka organizovati prostor za čaše, led i piće, dok deo namenjen gostima ostaje uredan i bez nepotrebnog nereda.

Foto: Mykhailo Polenok / Panthermedia / Profimedia

Na šta obratiti pažnju prilikom izbora?

Radne sudopere mogu se prilagoditi različitim potrebama zahvaljujući brojnim dodacima, poput posebnih posuda za sastojke ili držača za sunđere. Tako svako može da osmisli raspored koji najbolje odgovara njegovim navikama u kuhinji. Iako njihova ugradnja često zahteva nešto veći početni budžet i pažljivije planiranje zbog dodatne opreme, mogućnosti prilagođavanja su veoma široke.

Za moderne i minimalističke kuhinje odličan izbor predstavljaju modeli od nerđajućeg čelika, dok će se svetle keramičke radne sudopere bolje uklopiti u enterijere uređene u toplom, rustičnom stilu.

Savremena rešenja sve više menjaju izgled i organizaciju kuhinja, pa radna sudopera postaje izbor mnogih koji žele praktičniji i funkcionalniji prostor prilikom planiranja nove kuhinje.