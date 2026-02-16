Slušaj vest

Potpuno bele kuhinje polako ustupaju mesto toplim drvenim ormarićima, koji postaju novi favorit kako dizajnera tako i vlasnika domova. Na to ukazuje najnoviji izveštaj platforme Houzz o kuhinjskim trendovima za 2026. godinu, koji donosi i niz drugih promena u dizajnu prostora u koji se tradicionalno najviše ulaže.

Početak godine uobičajeno donosi brojne prognoze trendova, a kada je reč o kuhinjama, smernice za 2026. zasnovane su na onlajn anketi sprovedenoj u julu 2025. godine među 1.780 vlasnika domova. Ispitanici su u poslednjih godinu dana renovirali kuhinju, trenutno su u tom procesu ili planiraju da ga započnu u narednih šest meseci.

Podaci potvrđuju da kuhinja i dalje predstavlja jednu od najvećih investicija u domu. Medijana potrošnje u SAD iznosila je 20.000 dolara za manja renoviranja, dok su veći zahvati dostizali čak 55.000 dolara. Upravo ta ulaganja jasno usmeravaju trendove koji će obeležiti narednu godinu.

Prelazni stil i povratak drveta

Gotovo 80 odsto ispitanika nije menjalo stil kuhinje, ali među onima koji jesu ili to planiraju, najčešći izbor bio je takozvani prelazni stil - kombinacija klasičnih i savremenih elemenata. Oko četvrtine vlasnika odlučilo se za ovaj pristup, dok su tradicionalni i moderni stil znatno ređe birani.

Najizraženija promena primećuje se u izboru boje ormarića. Drvo je prvi put nadmašilo belu boju i postalo najpopularnija opcija sa 29 odsto glasova, dok je bela pala na 28 odsto. Trend koji su dizajneri godinama najavljivali sada je postao dominantan. Najčešće se biraju javor i beli hrast. U dvobojnim kuhinjama bela i dalje preovlađuje na gornjim elementima, dok se drvo najčešće koristi za donje ormariće.

Ormarići sa uokvirenim ravnim frontovima ostaju najzastupljeniji model, a kada je reč o ručkama, dominiraju jednostavne ravne varijante, najčešće u brušenom niklu ili crnoj boji.

Neutralna paleta i novi akcenti

Iako se često govori o maksimalizmu i intenzivnim bojama, zidovi kuhinja i dalje ostaju u neutralnim tonovima. Najčešći izbor su prljavo bela i čista bela, dok su siva i plava znatno manje zastupljene.

Kvarc zadržava vodeću poziciju među materijalima za radne ploče, ali se primećuje rast popularnosti drvenih ploča na kuhinjskim ostrvima. Gotovo polovina onih koji kombinuju materijale odlučuje se upravo za drvo, koje unosi toplinu u prostor, a istovremeno može pomoći u optimizaciji troškova renoviranja.

Sve češće se bira i backsplash izveden iz jedne velike ploče kamena ili kvarca, iako pločice i dalje dominiraju kao najčešći izbor. Mermer i zellige keramičke pločice, uprkos velikoj popularnosti na društvenim mrežama, ostaju ređi zbog zahtevnog održavanja.

Funkcionalnost na prvom mestu

Kada je reč o aparatima, nerđajući čelik i dalje je apsolutno najzastupljeniji izbor, dok se manji broj vlasnika odlučuje za oblaganje uređaja frontama u boji ormarića. Istovremeno, funkcionalno skladištenje postaje prioritet: visoki ormari za ostavu, stanice za piće, kao i pažljivo osmišljene fioke i izvlačni sistemi gotovo su standard u savremenim kuhinjama.