Banja Koviljača je jedna od najpoznatijih i najstarijih banja u Srbiji, smeštena na zapadu zemlje, u dolini reke Drine, i blizini planina Gučevo i Cer. Nalazi se oko 170 kilometara od Beograda, a put automobilom traje oko sat i po do dva, što je čini idealnom destinacijom za vikend odmor ili kraći predah.

Duga tradicija lečenja

Banja Koviljača poznata je po svojoj dugoj i bogatoj tradiciji lečenja. Prvi pisani tragovi o korišćenju lekovite vode i blata datiraju još iz 19. veka, kada su lekari počeli da prepoznaju terapeutski potencijal ovog regiona. Posebno mesto u istoriji banje zauzima Kur salon, zadužbina Kralja Aleksandra I Karađorđevića. Ovaj grandiozni objekat izgrađen je 1932. godine i predstavlja simbol banjskog turizma, ali se sećanje na kralja Aleksandra koji je bio redovan gost u ovom lečilištu. U dvorcu Kur salon priređivani su raskošni balovi, pa ne čudi što je ovo mesto ponelo epitet kraljevske banje.

Lekovita voda i blato

Banja Koviljača je poznata po bogatim izvorima termomineralne vode, koje izbijaju sa izvora temperature od 24 do 35 stepeni Celzijusa. Voda sadrži minerale poput kalcijuma, magnezijuma, natrijuma i gvožđa. Pored mineralne vode, banja je poznata i po lekovitom blatu, koje se koristi za obloge, masaže i pakovanja.

Voda se koristi za sledeća stanja:

za terapije kod reumatskih oboljenja

problema sa zglobovima

respiratornih bolesti

neuroloških poremećaja

Blato Koviljače ima prirodnu toplotu i minerale koji pomažu:

u regeneraciji kože

ublažava bolove

poboljšava cirkulaciju

Kombinacija vode i blata čini banju pravim rajem za oporavak i relaksaciju.

Specijalizovana bolnica

Banja Koviljača poseduje modernu Specijalizovanu bolnicu za rehabilitaciju, koja je poznata širom regiona, ali i Evrope. Lekari i fizioterapeuti koriste savremene metode lečenja, uključujući hidroterapiju, fizikalnu terapiju i kineziterapiju, prilagođene potrebama različitih pacijenata.

Za mlađe posetioce i turiste, banja nudi spa tretmane i relaksacione programe, poput masaža, wellness programa i aromaterapije. Posebno su popularni paketi za mlađe parove i porodice, koji kombinuju zabavu, sport i zdravlje u prelepom prirodnom okruženju.

Banja Koviljača privlači veliki broj posetilaca kako iz zemlje tako i iz regiona (BiH, Hrvatske, Crne Gore) ali i inostranstva pre svega iz Nemačke, Austrije i Italije. Stranci najčešće biraju banju zbog kombinacije kvalitetnih terapija i pristupačnih cena, ali i zbog prirodnih lepota zapadne Srbije koje okružuju banju.

Šta obići u Banji Koviljači i okolini

Pored samih lečilišta, Banja Koviljača i okolna mesta nude brojne sadržaje za turiste:

Park i šetališta: Prostrani banjski parkovi sa fontanama, drvećem i klupama idealni su za lagane šetnje i uživanje u svežem vazduhu

Znamenitosti: Kur salon sagrađen po uzoru na istoimeni čuveni bečki „Kur salon“ po kome je i dobio ime. Iako je naziv potekao od reči koja označava lečenje (nemački: Kur - lečenje, banjska kura), salon je građen prvenstveno kao mondensko mesto za balove, koncerte, a tu je bila i prva kockarnica na Balkanu.

Prirodne lepote: Planine Cer i Gučevo nude staze za planinarenje i biciklizam, dok Drina omogućava ribolov i rekreaciju na vodi

Vikend-turizam: Obilazak obližnjih sela i manastira pruža uvid u kulturnu baštinu ovog kraja, dok lokalni restorani nude tradicionalnu srpsku kuhinju

Etno selo Sunčana reka ima dosta sadržaja za zabavu sa decom na otvorenom

Manastir Tronoša u kome je prva slova savladao otac srpske azbuke Vuk Stefanović Karadžić, a u blizini se nalazi i njegovo rodno mesto Tršić

Banja Koviljača nije samo mesto za lečenje, to je spoj istorije, prirode i modernog turizma. Njena kombinacija lekovite vode, blata, stručne medicinske nege i luksuznih spa tretmana čini je idealnim izborom kako za starije posetioce, tako i za mlađe turiste koji žele aktivan odmor i regeneraciju.

Cene smeštaja

Banja Kovičljača pored Specijalizovane bolnice na raspolaganju ima nekoliko sjajnih hotela, ali i privatan smeštaj koji je mnogo povoljniji po cenama u odnosu na hotele. Prema cenama na Bookingu u banji je moguće naći privatan smeštaj po ceni od 1.300 dinara po osbi za noćenje. Većina apartmana je klimatizovana, u cenu je uračunat i besplatan parking, a cene hrane i pića u okolnim restoranima su mnogo niže nego u Beogradu.