Jedna od osam "kraljevskih banja" koja i danas privlači veliku pažnju kako domaćih, tako i stranih turista je Sokobanja. Nalazi se između Rtnja i Ozrena u blizini vodopada Ripaljka, koji je periodičan i visok 20 metara. Od Beograda je udaljena oko 225 kilometara, odnosno oko tri sata vožnje automobilom autoputem E-75 do Niša, a od Niša do Sokobanje ima oko 90 km prelepog planinskog puta.

Banja pamti Miloša Obrenovića

U istorijskim spisima Sokobanja se prvi put pominje 1690. godine, prvi put je opisana 1737, kada su ovde dolazili Turci čak iz Azije. Ipak, za istoriju Sokobanje najvažniji je knez Miloš Obrenović. Nakon 19 godina izgnanstva koje je proveo u Beču i Vlaškoj Obrenović je po povratku u Srbiju prvo došao upravo u Sokobanju.

Za potrebe svoje administracije, u prvoj polovini XIX veka izgradio je konak u samom centru banje, na mermernom banjskom šetalištu. Konak je bio mesto boravka Miloša, ali i njegove supruge kneginje Ljubice, te kneževića Milana i Mihajla. Danas se ovaj istorijski dragulj može posetiti, a kroz priču o Obrenoviću oseća se duh vremena kada je Sokobanja počela da dobija status prestižne i kraljevske destinacije.

Sokobanja je tokom vremena postala mesto gde su se odmarale srpske aristokratske porodice i plemstvo, ali su dolazili i obični građani u potrazi za zdravljem i relaksacijom. Danas je jedna od tri najposećenije banje u Srbiji zahvaljujući lekovitoj vodi koja je blago radioaktivna što pomaže kod brojnih stanja i oboljenja.

Lekovita svojstva vode

Sokobanja praktično leži na izvorima lekovite termalne vode koja pomaže u tretmanu različitih zdravstvenih problema. Sokobanja je posebno poznata po čelečnju sledećih stanja:

reumatski i ortopedski problemi – voda i kupke pomažu kod artritisa, bolova u zglobovima i degenerativnih promena

problemi sa respiratornim sistemom – blaga klima i šumski vazduh pomažu osobama sa bronhitisom i astmom

pomaže kod problema sa kožom i nervnim sistemom – mineralna voda i mirna okolina deluju relaksirajuće

Zbog kombinacije mineralne, lekovite vode, klime i boravka u prirodi, Sokobanja je i omiljena destinacija za rehabilitaciju i oporavak posle bolesti ili operacija.

Turistička ponuda i rekreacija

Sokobanja nije samo banja već turistička destinacija sa bogatom ponudom sadržaja. U banjskom centru se nalazi šetalište, parkovi, kafići i restorani, dok ljubitelji prirode mogu da uživaju u planinskim stazama, vožnji biciklom ili izletima do Rtanj planine. Posebno je atraktivna tokom zimskih meseci kada pruža čarobnu idilu sa snegom i mirnom, netaknutom prirodom i podseća na čuvene evropske banje u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj, ali uz srpski autentičan šarm.

Pored domaćih gostiju u Sokobanju dolazi i veliki broj gostiju iz inostranstva najviše iz Nemačke, Austrije i regiona Balkana. U poređenju sa banjama poput Badena u Austriji Sokobanja možda nema luksuzne hotele sa pet zvezdica ili međunarodno poznate spa centre, ali pruža prirodnu lepotu, autentičnu lokalnu kulturu i povoljne cene.

Cene smeštaja

Sokobanja je nenadmašna po povoljnim cenama smešta. Verovali ili ne, u zavisnosti od kategorije u privatnom smeštaju moguće je noćenje u privatnim kućama za samo 600 dinara što je jeftinije od gurmanske pljeskavice u Beogradu! Kada su u pitanju apartmani moguće je iznajmiti smeštaj za 1.000 dinara po osobi. Doručak, ručak i večera u lokalnim restoranima je od 1.200-1.800 dinara. Hotelski smeštaj u Sokobanji je nešto skuplji, ali su u cenu uračunata tri obroka. Kada se sve sabere boravak u Sokobanji biže jeftiniji nego da ostanete kod kuće u Beogradu.