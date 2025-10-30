Srpska banja iz koje posetioci izlaze kao novi! Ima čak 3 lekovita izvora, a nalazi se na svega 2 sata od Beograda
U pitanju je Niška banja, smeštena na jugoistoku Srbije. U toploj, lekovitoj vodi ove srpske banje, početkom IV veka, uživao je i slavni car Konstantin Veliki, jedan od najistaknutijih vladara antičkog sveta.
Voda je olovnim cevima dopremana u carev raskošni letnjikovac Medijanu, podignutu na pola puta između Banje i njegovog rodnog Naisusa, današnjeg Niša.
I priča o srpskim dinastijama u Niškoj Banji seže u prošlost - u njenim blagodetima uživali su i Karađorđevići i Obrenovići tokom godina.
Popularnost Niške banje ni danas nije izbledela. U njoj se nalazi Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška banja, koji je poznat po medicinskim tretmanima i lekovitoj vodi.
Niška banja ima tri izvora lekovite vode
Institut "Niška banja" koristi tri izvora lekovite vode: Glavni ili Kraljev izvor, Suvu banju i Školsku česmu.
Voda iz Niške banje je hipertermalna, sa temperaturom između 36 i 38 stepeni, a koristi se kod: bolesti lokomotornog aparata, kardiovaskularnih bolesti, arterijske hipertenzije, ginekoloških oboljenja, neuroloških oboljenja i nespecifičnih bolesti pluća.
U samom Institutu ima četiri bolnička odeljenja, po kojima je poznat, a to su:
- kardiologija
- rematologija
- fizijatrija
- ortopedija
Pored bolničkih odeljenja, u Niškoj banji postoje i spa i wellnes centar u kojima su dostupni različiti tretmani poput:
- masaže
- saune
- tepidarijuma
- bazena
U okviru Instituta postoje tri stacionara koji imaju smeštajne kapacitete i kompletne terapijske blokove. Cena smeštaja zavisi, pre svega, od tipa usluga koje želite.
BiznisKurir/B92