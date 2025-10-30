Slušaj vest

U pitanju je Niška banja, smeštena na jugoistoku Srbije. U toploj, lekovitoj vodi ove srpske banje, početkom IV veka, uživao je i slavni car Konstantin Veliki, jedan od najistaknutijih vladara antičkog sveta.

Voda je olovnim cevima dopremana u carev raskošni letnjikovac Medijanu, podignutu na pola puta između Banje i njegovog rodnog Naisusa, današnjeg Niša.

I priča o srpskim dinastijama u Niškoj Banji seže u prošlost - u njenim blagodetima uživali su i Karađorđevići i Obrenovići tokom godina.

Popularnost Niške banje ni danas nije izbledela. U njoj se nalazi Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška banja, koji je poznat po medicinskim tretmanima i lekovitoj vodi.

Niška banja ima tri izvora lekovite vode

Institut "Niška banja" koristi tri izvora lekovite vode: Glavni ili Kraljev izvor, Suvu banju i Školsku česmu.

Voda iz Niške banje je hipertermalna, sa temperaturom između 36 i 38 stepeni, a koristi se kod: bolesti lokomotornog aparata, kardiovaskularnih bolesti, arterijske hipertenzije, ginekoloških oboljenja, neuroloških oboljenja i nespecifičnih bolesti pluća.

U samom Institutu ima četiri bolnička odeljenja, po kojima je poznat, a to su: kardiologija

rematologija

fizijatrija

ortopedija Pored bolničkih odeljenja, u Niškoj banji postoje i spa i wellnes centar u kojima su dostupni različiti tretmani poput: masaže

saune

tepidarijuma

bazena