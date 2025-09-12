U Banji Vrujci voda vri i u najhlađim danima.

Poznata je po lekovitim svojstvima vode i blata, koja su posebno delotvorna u lečenju reumatizma. Ipak, mnogi je posećuju i zbog uživanja u njenim prirodnim lepotama.

Reka koja ne mrzne

Ako je posetite zimi, svedočićete jedinstvenom prirodnom fenomenu. Reka Gornja Toplica, koja protiče kroz banju, ima neobično visoku temperaturu vode. Zbog toga ne samo da nikada ne zaledi, već se iz nje i u najhladnijim danima diže para, zbog čega izgleda kao da "vri". Ovaj fenomen nastaje zbog termokraških vrela koja se nalaze ispod rečnog korita.

Iako se Banja Vrujci smatra jednim od najmlađih lečilišta u Srbiji (prvo kupatilo izgrađeno je tek pred Prvi svetski rat), poznato je da su srpski vojnici, učesnici Kolubarske bitke, ovde lečili svoje rane. Prva zvanična analiza banjske vode izvršena je 1958. godine na beogradskom Balneološkom institutu.

Cene smeštaja i okolina

Kada je reč o cenama, Banja Vrujci je veoma pristupačna. Apartman za dve osobe s doručkom može se iznajmiti za 35 evra, dok apartman za četiri osobe košta 45 evra.

Okolina banje nudi brojne zanimljivosti. U blizini Mionice nalazi se kuća čuvenog srpskog vojvode Živojina Mišića, a nedaleko su i planinska odmarališta Divčibare i Rajac.