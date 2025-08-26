Slušaj vest

Na samo pola sata od Beograda nalazi se pravi raj na zemlji.

Banja Cevka je dobila ime upravo po vodi koja je izlazila iz cevi baš na ovom mestu. I otuda taj popularni naziv cevka. A, danas je taj izvor zamenjen ovim bazenima sa termalnom vodom. Nikola Bukovčić za TV Prva je otkrio od kada postoji ova banja i kako je nastala.

– Cevka je nastala 1899. godine, ali je tek 2020. ovaj kompleks sređen, renoviran i dobio je izgled ovakav kakav je danas. Ovde iza nas imamo dva bazena i pored ova dva bazena sa lekovitom vodom imamo i preko 20 tuševa gde građani mogu da dođu i da uživaju u ovim blagodatima koje imamo ovde. Ova banja je namenjena za sve generacije. Počinje sa radom ujutru u 08.00 i sve do 20.00 časova ljudi mogu uživati u ovom kompleksu – naveo je on.

U Banji Cevka se nalazi mineralna voda koja je odlična za reumatska oboljenja i za kožna oboljenja. To je nešto zbog čega ljudi dolaze ovde da pokušaju da preveniraju ako imaju neke tegobe, pa dođu da se kupaju na našim bazenima, dodaje on.

– Najčešći posetioci su Obrenovčani, međutim ono što nam je jako drago da čujemo i da vidimo da dolaze ljudi iz celog Beograda, iz cele regije su tu kod nas. Svih sedam dana u nedelji je besplatno – kazao je Bukovčić.

Posetioci banje su oduševljeni, neki od njih su naveli da dolaze dva tri puta nedeljno iz Beograda. Navode i da je Banja Cevka pravi raj za penzionere.

– Uživamo ovde. Za nas penzionere ovo je pravi raj. Sunčamo se, kupamo se, družimo se, idemo na tuševe i lekovita je voda, kažu posetioci.

– Kažu dobra i za reumu i za kožne bolesti. Više puta sam ovde dolazila i manje me bole kolena. A čula sam da je ova voda dobra i za želudac, dodaju.