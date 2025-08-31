Slušaj vest

Iako je nekada bila popularna, ova banja je danas manje poznata, ali i dalje privlači ljubitelje prirode i one koji traže mir i oporavak.

Smeštena u dolini rečice Radalj, na padinama planine Boranje, banja je okružena gustim bukovim i četinarskim šumama. Nalazi se na 12 kilometara od Malog Zvornika i 21 kilometar od Loznice, a od Beograda je udaljena 146 kilometara.

Radaljska banja je poznata po lekovitim, alkalnim i sumporovitim vodama koje pomažu kod reumatskih oboljenja, artritisa, artroze, spondiloze, a posebno su delotvorne za poboljšanje vida i regulaciju šećera u krvi.

Pored banjskih izvora, tu je i Radaljsko jezero, veštačka akumulacija prosečne dubine od 3,5 metara. Okolina nudi brojne mogućnosti za aktivan odmor, poput šetnji po šumi, ribolova i lova.

Smeštaj u Radaljskoj banji je pristupačan, sa cenama koje počinju već od 20 evra po noćenju za apartman. Iako je banja trenutno delimično zapuštena, lokalna samouprava i investitori imaju planove za njen razvoj, uključujući izgradnju novih smeštajnih kapaciteta i velnes centra. Glavne prepreke su nerešeni imovinsko-pravni odnosi i visoki troškovi hidrogeoloških radova.

Uprkos izazovima, meštani veruju da je Radaljska banja pravi biser regije, mesto gde priroda, lekovita voda i spokoj pružaju potpuni oporavak tela i duha.