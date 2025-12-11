Slušaj vest

U manje od 24 sata predsednik Srbije Aleksandar Vučić je boravio u Briselu na važnom sastanku u vezi sa evropskim integracijama, a zatim i u Nišu na svečanom otvaranju dve fabrike iz EU - italijanski Ariston i austrijski Palfinger, koji zapošljavaju 375 i 300 radnika.

Da bi ekonomija nastavila da se razvija i da bi se država očuvala, preduslov svih preduslova su mir i energetska stabilnost. Sve oči su uprte u NIS. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je rekao da je u toku pregovarački proces, ali da “ne može da dođe do nacionalizacije NIS bez obostrane saglasnosti”.

Gosti Usijanja koji su diskutovali o geopolitičkim promenama, ali i situaciji sa NIS, bilo su Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije, prof. Vladimir Marinković, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva i Nebojša Obrknežev, magistar naftno gasnog inženjerstva.

Odgovor Lavrova

Marinković je analizirao da li se reči Lavrova mogu tumačiti kao pozitivan odgovor ili tiho upozorenje.

- Ja bih to uporedio sa nekom vrstom bildovanja mišića. Umesto da od naših prijatelja očekujemo partnerski odnos i u najmanju ruku da nam bar malo vrate moralni pristup koji imamo prema njihovoj strani. Ja sam ideološki protiv nacionalizacije, ali uz poštovanje prema Lavrovu, ja mislim da je izneo netačnu tezu. Kako nema nacionalizacije? Zar nije bilo nacionalizacije u Rumuniji - započeo je Marinković, pa nastavio:

- Kada ste investitor u jednoj stranoj državi, imate benefite od nje, sjajan poslovni ambijent, sve mogućnosti da radite i ostvarujete profit, što oni rade već 17 godina, crpe prirodne resurse te naftne industrije u inostranstvu. Postoji odnos dobrog privrednika, primer dobre prakse. Imate mogućnost da Srbija ostane bez prerađivanja nafte i da ostanemo bez nje i da kroz sekundarne sankcije doživimo težak period. To nije samo cena NIS-a, već ceni svih bočnih stvari za Srbiju. Ne zaboravite, 53 opštine u Srbiji imaju samo NIS pumpu. To je više od 25 odsto ukupnog broja opština. Moramo da vodimo računa o sebi - istakao je Marinković.

Foto: Shutterstock, STR / AFP / Profimedia

Rešavanje pitanja NIS

Obrknežev je izneo mišljenje oko toga da li će ruski partneri rešiti pitanje NIS do 15. januara.

- Mislim da će ruski partneri rešiti pitanje naše naftne industrije do tada. Ubeđen sam u to, iako se čini nemogućim. To je moglo odavno da se reši, pitanje je koliko su procenili svoj deo, govore da su tri puta više procenili.

Ibrahimović je komentarisao podele u svetu.

- Ne postoje lake odluke. Da li su Kinezi sledeći koga će SAD pokušati da potisnu sa ovih prostora i kako ćemo mi reagovati. Mnogo pitanja je tu. Nisam siguran da se Tramp udaljava od Evrope, pre bih rekao da njegova administracija ne želi snažnu Evropu, već racepkanu, pa da ostvaruju interese na lakši način. On podržava tzv. suvereniste po Evropi i njenim državama - rekao je Ibrahimović.

