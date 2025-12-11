Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je upozorio da bi prekid u snabdevanju naftom mogao da ostavi ozbiljne posledice po stanovnike manjih mesta u Srbiji, jer bi nestanak pumpi značio da građani moraju da putuju i po nekoliko desetina kilometara da bi natočili gorivo.

- Nećete u 51 mestu imati pumpu. Nećete je imati ni u Klajićevu, ni u Staparu, ni u Stanišiću, niti u Tomaševcu, na dva mesta u Pirotu i na mnogo drugih lokacija. Ljudi bi morali da putuju 30 ili 40 kilometara samo da sipaju gorivo. To nije jednostavno. Čak 51 takvo mesto postoji u Srbiji. U mom Debrcu takođe više nema pumpe, i to je ogroman problem za celo područje između Šapca i Obrenovca - rekao je predsednik.

On je dodao je da veruje da će se rešenje naći do 15. januara.

- Danas je 11. u mesecu i ostalo nam je još 34 ili 35 dana. Problem je što sve to pada u period Nove godine, Božića, praznika, kada ima mnogo muka i dodatnih pritisaka. Ali verujem da ćemo uspeti da rešimo situaciju.

Na pitanje o uvozu derivata i alternativama za tržište, predsednik je rekao da je država već preduzela sve neophodne korake.

- Mi derivate uvozimo. Imamo timove koji rade i snabdevanje teče. Međutim, operativne rezerve NIS-a, posebno dizela, uskoro ističu. Tada počinju naši problemi. To više nije pitanje samo NIS-a, država Srbija takođe može biti sankcionisana ako na scenu stupe sekundarne sankcije američkog OFAC-a. Rizik je veliki - kazao je predsednik.

Dodao je da država deli odgovornost sa ruskim partnerima.

- Videćemo, pratićemo i radićemo dan za danom. Ako Rusi ne reše ove stvari do 15. januara, Srbija će morati da preuzme stvari u svoje ruke. Ponašamo se više nego fer - kazao je Vučić.

Na pitanje da li je očekivao ovakvo ponašanje Rusije, predsednik je odgovorio:

- Oni žele da ostanu ovde. Njima nije u pitanju novac, već ogroman politički značaj. Naša država im je 2008. dobrovoljno prodala tu imovinu. Razumem da to doživljavaju kao važno sredstvo uticaja u regionu. Ali nadam se da će razumeti da Srbija ne može da živi bez NIS-a - naglasio je on.

Vučić je izjavio da veruje da su razgovori ruske strane sa arapskom kompanijom oko NIS-a ozbiljni i da se provode u dobroj veri.

Vučić je rekao da se nada da će sve biti u redu kada je reč o NIS-u i da će Rusi razumeti da Srbija ne može da živi bez NIS-a i da joj je potrebna rafinerija.

- Da je nama potrebno da živimo normalno, da nećemo da živimo u uslovima sankcija doveka i da smo se žrtvovali i ne samo ovih 100 dana koje smo odredili do 15. januara. Mi osam-devet meseci imamo najave sankcija. Više nego korektno smo se držali, fer smo se držali, ako oni ne vide ili ne znam šta je smisao, da idu u stečaj šta, da sve propadne - rekao je Vučić za TV Prva u Nišu gde će prisutsvovati otvaranjui tri fabrike.

Govoreći o energetskoj situaciji i problemima u snabdevanju sirovom naftom, predsednik Aleksandar Vučić je istakao da Srbija već 62 dana nije dobila nijednu kap nafte u Rafineriju Pančevo, ali da građani to do sada nisu osetili.