U jednoj od brojnih Fejsbuk grupa u kojima vlasnici nude svoje nekretnine bez posrednika, pojavio se i stan sa tri sobe za 36.000 evra. 

Reč je o površini od 61 kvadrat.

Uz fotografije, u Fejsbuk objavi piše ovako:

"Prodaje se prostran i odmah useljiv stan od 61m2 u centru Plandišta, prekoputa Doma zdravlja i OŠ Dositej Obradović. Uz stan ide i veoma funkcionalna suterenska prostorija od 15m2. U stanu je pre dve godine montiran nov klima-uređaj i nov kotao za gas, grejanje je etažno na gas.

61 kvadrat stana u Plandištu za 36.000 evra Foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine

Drveni parket je profesionalno ishoblovan i prelakiran, dok su svi zidovi detaljno okrečeni. Stan je prazan, kao što se vidi na fotografijama, i odmah je useljiv. Na ručno urađenom tlocrtu se vidi raspored soba kao i dimenzije prostorija.

Onaj ko se odluči da kupi stan biće u prilici i da kupi garažu od 17m2 koja se nalazi u okviru zgrade za cenu od 5.000 evra. Garaža je odvojena nekretnina od stana, bez obzira što je vlasnik isti, tako da se ona prodaje odvojeno i prvo će biti ponuđena kupcu stana.

Vrtić, škola i Dom zdravlja su na 2 minuta hoda od zgrade gde se ovaj stan nalazi.

Plandište je varošica u istoimenoj opštini, u Južnobanatskom okrugu, udaljeno je 20km od Vršca, 65km od Pančeva i 85km od Beograda".

Na fotografijama se vidi da je u kuhinju i kupatilo potrebno ulaganje, kao i da stan ima PVC stolariju i terasu.

Kurir.rs/Facebook Jeftine nekretnine 

