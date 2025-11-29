Slušaj vest

Kirije su visoke, a mnogi od tih stanova teško da bi se mogli i nazvati pristojnim stanom. Međutim, tu i tamo, desi se da naiđu i pristojne ponude - svetli, čisti i ukusno namešteni stanovi koji nisu predaleko od centra grada i svih neophodnih sadržaja.

Tako se na listi najjeftinih stanova za izdavanje našao jedan u Kaluđerici po ceni od 250 evra (3 evra po kvadratu), jednoiposoban od čak 72 kvadrata.

Sledi jednosoban u Kumodražu - 250 evra za 25 kvadrata, a za njim i jednosoban na Voždovcu, u Gaju, za 250, za koji se kaže da je sa niskim režijama.

U ponudi su i garsonjera u Mirijevu 250e za 26 kvadrata, u novijoj stambenoj zgradi, potpuno opremljena, s klimom i grejanjem na struju.

Potom garsonjera u Zemun polju - 24 kvadrata za 250 evra.

Nameštena garsonjera na Vidikovcu od 28 kvadrata plus 15 kvadrata terase nudi se za 290€ mesečno.

Jednosoban kod Kalenić pijace za 290 mesečno

Jednosoban stan kod Kalenić pijace, s centralnim grejanjem i parking mestom, koji gleda na dvorište, nudi se za 290€ mesečno, a u ponudi se navodi sledeće:

- Blizina nekoliko fakulteta, nije potreban prevoz. Idealan za jednu ili dve studentkinje ili zaposlene ženske osobe. Prostorije: predsoblje, odvojena velika soba, kupatilo, čajna kuhinja, ostava.

Kad je reč o Zemunu, najjeftinija opcija je 36 kvadrata za 300 evra, jednosoban sa TA peći, a za komunalije je navodi da ne izlaze više od 7.000 mesečno.

50 kvadrata kod 14. beogradske za 350 evra

Dve sobe, trpezarija s kuhinjom, kupatilo i ostava, grejanje etažno.

